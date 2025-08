Colunistas Porto Meridional poderá ter início das obras no final deste ano

Por Flavio Pereira | 2 de agosto de 2025

André Busnello, diretor jurídico do Porto Meridional, participou ontem de evento com o prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva: o Fórum Porto Meridional: Impactos no Município e no Estado. (Foto: Arquivo pessoal)

O Porto Meridional de Arroio do Sal poderá ter sua obra de construção iniciada ainda este ano, com uma estimativa de geração de até 2 mil empregos diretos nesta fase. A informação foi trazida ontem pelo diretor do empreendimento, André Busnello, ao participar do Fórum Porto Meridional: Impactos no Município e no Estado, promovido pela Câmara de Vereadores e que teve no comando do evento o presidente da Casa, Mateus Coelho.

O evento integrou a da 23ª Festa do Pescador de Arroio do Sal. O inicio das obras depende da liberação das licenças prévias ambiental, e de instalação junto ao IBAMA.

Porto Meridional será complementar ao terminal de Rio Grande

Antes de participar do fórum, André Busnello conversou pelo telefone com o colunista, afirmando que a expectativa é de que 90% da carga que será embarcada no novo terminal, cuja capacidade será de 53 milhões de toneladas por ano, seja de produtos que atualmente precisam ser levados para fora do Rio Grande do Sul para serem transportados. “É essa fuga de recursos que queremos evitar”, afirmou Busnello.

Ele considera equivocado o debate que tenta colocar o Porto Meridional como concorrente do terminal de Rio Grande. Segundo ele, o Porto Meridional será um terminal complementar, dentro de um mercado mundial de cargas que demanda empreendimentos como este. Busnello lembra que o Rio Grande do Sul, com 640 quilômetros de litoral, possui apenas o terminal de Rio Grande, enquanto o Porto Meridional virá preencher uma necessidade, sem restrições de calado, e com investimento e gestão 100% privados.

O prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, a presidente da Famurs, Adriane Perin, o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Porto Meridional, deputado estadual Issur Koch, e o senador Luís Carlos Heinze estiveram presentes no evento realizado ontem em Arroio do Sal.

Sobre o Porto Meridional

O Porto Meridional será um porto marítimo onshore, a ser construído em Arroio do Sal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O novo terminal nascerá na costa, mas ficará fora da faixa de areia, deixando o espaço livre para a utilização pública.

O projeto, que já foi declarado de utilidade pública pelo governo do Estado, está em fase de licenciamento ambiental junto ao Ibama e já tem aval da Marinha, do Ministério de Portos e Aeroportos e da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários). O investimento de R$ 6 bilhões é totalmente privado e vai gerar 1,5 mil empregos diretos e milhares de empregos indiretos durante a sua operação.

Na “sessão de desagravo” do STF, oito ministros ficam em silêncio

A sessão de ontem do STF, que seria um ato de desagravo a Alexandre, Luis Roberto Barroso e Gilmar Mendes atingidos pela da Lei Magnitsky e à própria Corte, foi o próprio tiro que saiu pela culatra: os três ministros atingidos pelas sanções do Governo dos EUA – Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes – discursaram fazendo a defesa institucional do tribunal.

Após os discursos dos três ministros, também se solidarizaram com Alexandre de Moraes o procurador-geral da Republica, Paulo Gonet, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Logo após, ecoou no plenário o silêncio dos outros 8 ministros.

Na véspera, novo racha em jantar com Lula

Na véspera, o presidente Lula havia organizado um jantar de desagravo. Apenas 6 dos 11 ministros do STF participam. Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Nunes Marques, Luiz Fux e André Mendonça foram nomes ausentes em foto que pretendia mostrar unidade contra sanções dos EUA.

