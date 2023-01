Cultura Porto Verão Alegre chega a sua 24ª edição com recorde de novas atrações

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Festival multicultural acontece até o dia 12 de fevereiro na capital gaúcha. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Porto Verão Alegre volta a ocupar os palcos da capital gaúcha com recorde de espetáculos que se apresentam pela primeira vez no festival, além de maior diversidade de gêneros e atrações nacionais. A 24ª edição do evento reunirá, até o dia 12 de fevereiro, 124 atrações confirmadas em 15 espaços, um deles fora da capital, que são: Teatro da Amrigs, Casa de Cultura Mario Quintana, com os Teatros Bruno Kiefer e Carlos Carvalho, Teatro de Arena, Bar do Nito, Casa de Espetáculos, Centro Cultural 25 de Julho, Teatro do CIEE, CHC Santa Casa, Farol Santander, Instituto Ling, Ocidente, Theatro São Pedro, Teatro do Sesc Porto Alegre e Canoas.

Os idealizadores e organizadores do festival, Rogério Beretta e Zé Victor Castiel, destacam o tema que norteia a edição de 2023: o reencontro. “Depois dos últimos anos, em que fomos mais severamente afetados pelo cenário pandêmico, nesta edição, o Porto Verão Alegre se pauta pelo reencontro, celebrado por mais pessoas nas ruas, nos espaços em comum, como os teatros, e até nas suas casas, juntando, novamente, amigos e familiares.”

Entre os destaques deste ano estão o número de novidades na grade do festival que superam as peças que já integraram a mostra: 75, com uma programação diversificada de arte e música, atrações especiais que combinam cinema, música e performance, peças infantis e atrações na Região Metropolitana, que acontecerão no Sesc de Canoas.

Nesta edição, a classificação das atrações também foi ampliada para além de comédia, drama, mágica, música e infantil. A fim de atingir um leque maior de gostos e estilos, o público vai poder escolher entre novas categorias, que serão identificadas por cores diferentes. Os tipos são: Abracadabra, Clássicos PVA, Cult, Experiências, Fora da Curva, Música, Som e Movimento e Oficinas.

A venda dos ingressos acontece no site do festival, o www.portaveraoalegre.com.br, que conta com filtros para facilitar a busca, entre eles data, nome, gênero e teatro, já que cada um dos espetáculos tem o seu link para compra.

Neste ano, ainda haverão pontos de venda físicos. Os dois locais confirmados são o CHC Santa Casa (Av. Independência, 75 – Independência), que funciona de terça-feira a domingo, das 14h às 19h (e nos dias de espetáculos no espaço, até às 20h), e na Loja Claro – Shopping Moinhos (3° andar), de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Além disso, será possível comprar qualquer ingresso nas bilheterias dos teatros durante as duas horas que antecedem as sessões.

Os valores foram mantidos em relação aos últimos anos, assim como a política de desconto, 20% para clientes Banricompras e Lei Federal da Meia Entrada. Os preços são para todos os espaços:

Inteira: R$40,00

Banricompras: R$32,00 (desconto sobre o preço inteiro, mas que não é aplicado nas atrações em cartaz no Farol Santander)

Meia-Entrada: R$20,00

No Farol Santander, clientes Santander têm 10% de desconto, com valor do ingresso a R$36,00.

