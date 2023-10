Economia Portos de exportação de commodities do Brasil registram volumes recordes de soja, milho e açúcar

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foto: Pixabay

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na semana passada, veio à tona que alguns dos portos de exportação de commodities mais movimentados do Brasil estão lidando com um volume incomumente alto de acúmulo de soja, milho e açúcar.

Embora esses portos estejam equipados para facilitar grandes exportações desses e de outros materiais agrícolas, as condições recentes levaram a um acúmulo que pode ser problemático para as operações. Essas condições estão relacionadas principalmente ao clima.

Por um lado, as fortes chuvas no sul do Brasil tiveram um impacto; já mencionamos o tempo tempestuoso no Rio Grande do Sul sendo problemático neste outono, e as chuvas têm apresentado desafios para o transporte de safras agrícolas excepcionalmente altas. Ao mesmo tempo, secas no norte exigiram que certas rotas de carga fossem desviadas.

O resultado de tudo isso é um gargalo nas exportações agrícolas nos principais portos brasileiros. Isso está previsto para afetar negativamente algumas exportações menores, como o café, porque os recursos de transporte disponíveis são necessários para as altas safras de soja, milho e açúcar.

No entanto, se o gargalo continuar, ele também poderá começar a afetar as exportações de soja, milho e açúcar. Isso seria um desenvolvimento significativo simplesmente porque essas commodities agrícolas são particularmente vitais para a economia brasileira.

Na verdade, de acordo com um comunicado do Ministério da Agricultura e Pecuária, as vendas externas do agronegócio representaram cerca de 47,6% das exportações totais do Brasil em 2022.

Dentro dessa enorme parcela da atividade econômica, a colheita de grãos representou 271,4 milhões de toneladas, e o milho e a soja foram identificados como as “principais safras”, totalizando 113 milhões e 126 milhões de toneladas, respectivamente. Em outras palavras, esses produtos agrícolas em particular compõem uma parte significativa dos negócios de exportação do Brasil e, por extensão, da economia do país de maneira mais ampla.

Para entender melhor o impacto potencial dos problemas do agronegócio e das exportações relacionadas, é importante considerar as várias maneiras específicas pelas quais eles afetam a economia brasileira e até mesmo os brasileiros como indivíduos. O impacto pode ser separado em três categorias-chave: PIB, emprego e investimento.

PIB

De modo geral, o PIB do Brasil está em uma boa situação. Recentemente, foi relatado que o Ministério da Fazenda aumentou as projeções de crescimento para o ano, passando de 2,5% para 3,2%.

Isso significa que a economia está crescendo, e a mudança positiva tem sido atribuída em grande parte a mudanças de políticas implementadas pelo governo do Presidente Lula. No entanto, outros fatores por trás do crescimento melhor do que o esperado também foram identificados, e a forte produção de safras está entre eles.

Como já foi observado anteriormente em relação ao desempenho econômico nos primeiros meses de 2023, a agricultura “representou 8% do PIB do Brasil” no primeiro trimestre do ano. Isso demonstra o quanto as exportações de soja, milho e açúcar são significativas para o Brasil em um sentido macroeconômico.

Altos rendimentos para atender à alta demanda podem ainda estimular mais crescimento econômico; no entanto, um gargalo prolongado no transporte que impede que a demanda seja atendida poderia afetar negativamente as receitas agrícolas projetadas.

Emprego

Além de impulsionar grande parte do crescimento econômico do Brasil em qualquer ano, o setor agrícola também emprega um número significativo de pessoas em todo o país.

Em 2021, estimava-se que cerca de 625.000 brasileiros estavam empregados em empregos agrícolas (sem mencionar as operações de transporte relacionadas). Além disso, esse número tem aumentado rapidamente. Em 2020, o número estimado de empregos agrícolas no país era um pouco mais de 582.000.

Esses números deixam claro que centenas de milhares de brasileiros dependem do sucesso contínuo das exportações de commodities agrícolas para o trabalho. Eles também indicam que, se o excesso de oferta de soja, milho e açúcar puder ser adequadamente manipulado para atender à demanda mundial, os empregos no setor poderão continuar a crescer.

Investimento

Claramente, o número de empregos no setor agrícola mostra como as exportações de commodities afetam os brasileiros no nível individual. Outra maneira pela qual os indivíduos podem ser impactados, no entanto, é por meio do investimento. Isso é particularmente verdadeiro dada a emergência e disseminação de aplicativos de investimento de fácil acesso e serviços da web.

Ao longo da última década ou mais, esses serviços têm fornecido aos investidores privados no Brasil uma capacidade muito maior de configurar seus próprios portfólios de negociação. Muitos desses serviços também facilitam o acesso ao comércio de commodities, permitindo que os usuários comprem e vendam participações em recursos.

Isso não significa necessariamente que os brasileiros interessados em commodities precisam negociar os recursos que o Brasil exporta em maior quantidade. Na verdade, geralmente é recomendado que as carteiras de investimento sejam diversificadas de forma que nenhum setor de recursos seja sobrerrepresentado.

No entanto, dado que muitos brasileiros estão familiarizados com as exportações agrícolas do país, é razoável supor que commodities como soja, milho e açúcar sejam comumente consideradas para investimento. A força desse investimento nos próximos meses e em 2024 pode depender de como o gargalo atual é resolvido.

Ao considerar essas três áreas e o amplo impacto que as exportações de soja, milho e açúcar têm na economia brasileira, é importante acompanhar de perto como a situação atual se resolve. Há claramente alguns possíveis efeitos negativos.

Em primeiro lugar, o alto custo de fazer negócios quando o suprimento excede a capacidade de transporte pode afetar negativamente os lucros líquidos do setor agrícola. Além disso, se o gargalo persistir, a taxa e o volume de negócios de exportação podem diminuir, de modo que os excessos de valiosas commodities agrícolas não produzam retornos robustos.

Por outro lado, também há alguns possíveis aspectos positivos. Uma desaceleração temporária pode aumentar a demanda de determinados parceiros comerciais, o que, por sua vez, pode resultar em vendas maiores do que o habitual assim que as exportações puderem ser manipuladas.

Além disso, é importante observar que, até o momento, as cotações do agronegócio nas principais commodities estão em grande parte estáveis. Em alguns casos, como a soja, até subiram ligeiramente no último mês, na época em que este texto foi escrito. Isso indica que pode não haver motivos para se preocupar no curto prazo quanto a efeitos negativos.

Em última análise, um volume recorde de commodities agrícolas valorizadas é algo positivo. Embora a capacidade de exportação do Brasil esteja sobrecarregada devido a esse volume e às circunstâncias relacionadas ao clima, ainda existem incertezas.

A economia do Brasil, desde o PIB até o emprego e o investimento privado, depende em parte das exportações de commodities agrícolas funcionando de maneira eficiente e em grande volume. Por enquanto, é sábio acompanhar de perto a situação para avaliar o impacto potencial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/portos-de-exportacao-de-commodities-do-brasil-registram-volumes-recordes-de-soja-milho-e-acucar/

Portos de exportação de commodities do Brasil registram volumes recordes de soja, milho e açúcar

2023-10-25