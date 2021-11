Mundo Portugal detecta 13 casos da variante ômicron do coronavírus

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A variante preocupa pois tem 50 mutações Foto: Reprodução A variante preocupa pois tem 50 mutações. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Portugal detectou 13 casos da nova variante ômicron do coronavírus, todos relacionados com jogadores e membros da equipe do Belenenses, de Lisboa, afirmou a autoridade sanitária do país nesta segunda-feira (29).

A ômicron (B.1.1.529), nova variante do coronavírus descoberta na África do Sul, já foi detectada em ao menos 14 países e territórios até o momento e várias nações já restringiram voos devido à nova cepa.

A variante preocupa pois tem 50 mutações — algo nunca visto antes —, sendo mais de 30 na proteína “spike” (a “chave” que o vírus usa para entrar nas células e que é o alvo da maioria das vacinas contra a Covid-19).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo