Portugal registrou, nessa quarta-feira (6), um recorde de 10.027 novos casos de coronavírus em 24 horas – anunciaram as autoridades de saúde do país, enquanto o governo reconhecia que os hospitais do país estão sob “enorme pressão”.

O presidente da República, Marcelo Rebelo, anunciou que entrará em isolamento, porque teve contato com uma pessoa que testou positivo para covid-19, menos de três semanas antes da eleição presidencial em 24 de janeiro.

O chefe de estado de 72 anos, favorito para a reeleição, esteve em contato na segunda-feira (4) com um membro de sua comitiva que testou positivo para o novo coronavírus.

“Ele está em isolamento preventivo enquanto aguarda as ações das autoridades sanitárias”, afirmou a Presidência em uma nota.

O período oficial de campanha eleitoral começa no domingo (10), mas o atual presidente já havia começado a participar de uma série de debates pela televisão, cara a cara, entre os sete candidatos.

Rebelo de Sousa deve debater com o candidato populista André Ventura na quarta-feira à noite. O debate será realizado “presencial, ou remotamente”, disse o responsável pela emissora.

Depois de reduzir as restrições sanitárias no fim de semana de Natal, Portugal vive um ressurgimento dos casos de covid-19, assim como o aumento do número de pessoas internadas, incluindo 513 pacientes atendidos em unidades de terapia intensiva.

“Mais uma vez, vemos uma enorme pressão sobre o serviço nacional de saúde”, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, nessa quarta.

Desde o início da pandemia, este país de cerca de 10 milhões de habitantes registrou 7.400 vítimas fatais do novo coronavírus.

Vacinação

Num momento em que o mundo luta contra a nova variante – mais contagiosa embora com o mesmo grau de gravidade e letalidade – do coronavírus, Portugal tem surpreendido com a rapidez com que tem administrado as vacinas contra a covid-19.

Os dados mais recentes mostram que 32 mil vacinas já foram administradas em 10 dias. Portugal tem vacinado a população a um ritmo médio diário de 1007 pessoas por cada milhão de habitantes, o que coloca o País como um dos países que mais rapidamente tem implementado o plano vacinal.

Com milhares de casos sendo reportados diariamente, e mortes diárias por covid-19 mantendo-se num patamar entre as 70 e as 90 nas últimas semanas, o País se destacou também por ser um dos que teve medidas menos rigorosas de isolamento durante o período do Natal, quando as autoridades consideraram que o risco de manter o confinamento era maior para a saúde mental e para o cansaço acumulado da população do que o risco de contágio.

No entanto, e apesar de ter havido um confinamento rigoroso entre os dias 30 de dezembro e 4 de janeiro, a verdade é que o número de infecções aumentou consideravelmente nos últimos dias, revelando que o Natal foi uma época em que os portugueses conviveram mais do que o recomendado.