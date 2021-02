Alguns pacientes de terapia intensiva foram transferidos para a Áustria. A Alemanha prometeu enviar militares e equipamentos, como respiradores, para Portugal.

Tendas de triagem foram montadas fora de alguns hospitais: nelas, os médicos decidem quais pacientes recém-chegados devem ser tratados primeiro, com base nos níveis de oxigênio e na temperatura corporal. Ginásios de universidades estão sendo adaptados para receber doentes.

Enquanto os pacientes de covid são atendidos em instalações públicas, as clínicas privadas têm outras tarefas, como explica Naumann. “O setor privado é importante precisamente para cuidar dos pacientes sem covid, que agora estão fora do sistema de saúde pública”, diz.

Escassez de pessoal

A falta de pessoal está sendo provavelmente o maior problema: o governo português informou na última sexta-feira (29) que 70% do pessoal médico foi infectado com o vírus. Atendendo a um pedido do governo português, as Forças Armadas alemãs enviarão nesta quarta-feira (3) uma equipe de socorro de 26 membros com oito médicos para Portugal, por três semanas. A bordo do avião de transporte A400M, 50 ventiladores, 150 dispositivos de infusão e 150 leitos hospitalares também devem chegar a Lisboa.

“O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem sofrido muito devido a muita austeridade nos últimos anos, especialmente durante o período da crise do euro, e ainda assim se manteve”, diz Naumann. “Mesmo nesta situação exacerbada, minha impressão é de que o ministério tem administrado muito bem.”