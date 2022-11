Futebol Portugal vence o Uruguai e se classifica às oitavas da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

O time de CR7 jogou o suficiente para garantir a vaga à próxima fase. Para os uruguaios, porém, só resta vencer e torcer para os lusos no outro jogo da última rodada. Foto: Reprodução O time de CR7 jogou o suficiente para garantir a vaga à próxima fase. Para os uruguaios, porém, só resta vencer e torcer para os lusos no outro jogo da última rodada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Num jogo que demorou para esquentar, Portugal de Cristiano Ronaldo venceu o Uruguai de Luis Suarez por 2 a 0 se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Os uruguaios, porém, se complicaram no grupo. Com um ponto e na última colocação, precisam vencer Gana, que está em segundo com três pontos. Além disso, necessitam torcer para a Coreia do Sul não derrotar Portugal. Os dois jogos serão simultâneos, na sexta-feira, ao meio-dia.

O jogo

Aos três minutos, Cristiano Ronaldo fez uma linda assistência de peito para William Carvalho, que chutou muito forte por cima do gol.

Recebendo de Bernardo Silva, João Félix driblou a defesa e chutou forte para a meta, aos 16 minutos. Mas, o atacante foi travado pelo zagueiro José Maria Giménez e a bola foi para escanteio.

Após a cobrança, Nuno Mendes que estava com a bola sofreu uma falta Matías Vecino. Cristiano Ronaldo foi para a bola e a jogou na barreira.

Rodrigo Bentancur teve a melhor chance dos uruguaios, aos 32 minutos, depois fazer um grande drible na zaga adversária. Entretanto, parou no goleiro Diogo Costa.

Segundo tempo

Aos cinco minutos, um manifestante invadiu o gramado com uma bandeira LGBTQIA+ e com uma camisa de apoio ao Irã e à Ucrânia. Ele foi perseguido e detido por seguranças. Bruno Fernandes abriu o placar de cabeça, três minutos depois, após um chute cruzado para a área em que Cristiano Ronaldo quase cabeceou, enganando a defesa. 1 a 0 para Portugal.

Edinson Cavani, que não conseguiu fazer boas jogadas na partida, foi substituído, aos 28 minutos, por Luis Suárez. Em uma grande jogada coletiva aos 30 minutos, Facundo Pellistri tocou para Maxi Gómez, que chutou de primeira e carimbou a trave.

Após revisão no VAR, o árbitro marcou penalidade máxima para Portugal após Giménez colocar a mão na bola depois de um drible de Bruno Fernandes. Ele mesmo foi para a cobrança, correu lentamente, tirou o goleiro da jogada e chutou no canto direito. 2 a 0.

Já nos acréscimos, em uma grande partida, Bruno Fernandes chutou forte e acertou a trave.

