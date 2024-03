Notícias Posição de Lula sobre a Vale e a Petrobras gera desconfiança sobre os rumos da economia

Por Redação O Sul | 16 de março de 2024

Siqueira (centro) levantou dúvidas sobre o futuro apoio de seu partido ao governo em 2026. (Foto: Divulgação/Sergio Dutti)

O presidente do PSB Carlos Siqueira, vê com preocupação os rumos tomados pelo governo Lula, do qual a sua sigla ocupa a vice-presidência, com Geraldo Alckmin, e ministérios. Em recente entrevista, o dirigente criticou a posição do presidente Lula em relação aos dividendos da Petrobras e à sucessão da Vale. Segundo ele, o movimento “gerou uma desconfiança muito grande sobre a condução econômica”, destacando a importância de respeitar as regras próprias das empresas e garantir “segurança jurídica para o mercado”.

O presidente do PSB enfatizou a necessidade de obedecer estritamente às normas estabelecidas para evitar a desconfiança dos investidores e possíveis impactos negativos na economia nacional. “Tanto a Vale como a Petrobras, hoje, têm uma grande presença de acionistas privados. Elas têm regras próprias, que devem ser rigorosamente obedecidas. Se isso não acontecer, você gera desconfiança do mercado sobre os rumos da economia e sobre os rumos do país do ponto de vista econômico”, disse ele.

Além disso, Siqueira levantou dúvidas sobre o futuro apoio de seu partido ao governo em 2026. “O PSB não quer tratar desse assunto agora, não vai dizer que apoia nem que não apoia. A gente fala demais sobre eleições quando devíamos falar dos problemas do país, que são graves”, disse ele.

Política externa

O presidente do PSB também criticou as declarações de Lula sobre Israel. “A declaração que diz respeito a Israel, eu disse que foi desastrosa e continuo a achar que foi. Não há, nem de longe, uma comparação possível com o nazismo”.

Recentemente, uma crítica que pegou muito mal foi à oposição na Venezuela. Na verdade, ela deveria ser ao (Nicolás) Maduro, que tenta controlar uma eleição que obviamente não parece democrática. Não é muito justificável a ausência da deputada María Corina na disputa. “A defesa da Venezuela, cujo retrato mais contundente são os pedintes no semáforo de todo o país, não é um bom discurso. É um regime indefensável. Devemos buscar a unidade em torno de um projeto nacional de desenvolvimento”, defendeu o político.

Avaliação do governo

O PSB, segundo Siqueira, avalia o governo Lula com várias ações positivas. “Acho que o (ministro da Fazenda) Fernando Haddad é uma surpresa boa. Outra é o vice-presidente Geraldo Alckmin. A política de indústria, comércio e serviços. Voltamos para a discussão, que está no nosso programa, da competitividade da indústria, da modernização da indústria”.

O dirigente partidário destacou que “há uma tentativa de retomada da normalidade democrática, mas não estamos em uma situação tão normal. O bolsonarismo tem demonstrado muita capacidade de mobilização e de vitalidade, lamentavelmente. Formou-se uma frente (que apoiou Lula), e eu esperava que estivesse mais consolidada ao longo do governo”.

Entretanto, Siqueira diz não saber “o resultado que vai produzir, mas não me parece bom. As próprias pesquisas de opinião já apontaram um pouco nessa direção, e (o impacto) foi muito rápido. Eu lamentei muito, porque apoiamos o governo e queremos continuar apoiando. Temos o vice-presidente, que está fazendo um bom trabalho”.

