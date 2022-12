Política Posse de Lula deve ter shows e reunir 300 mil pessoas

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lula seguirá roteiro institucional e discursará no Planalto Foto: Ricardo Stuckert Lula seguirá roteiro institucional e discursará no Planalto.(Foto: Ricardo Stuckert) Foto: Ricardo Stuckert

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 77 anos, tomará posse, em Brasília, no dia 1º de janeiro de 2023 como o 39º presidente do Brasil desde a Proclamação da República, em 1889. A expectativa do gabinete do governo de transição é que o evento reúna 300 mil pessoas.

A cerimônia obedece a uma série de etapas e ritos oficiais, entre eles, o desfile presidencial em carro aberto, a posse no Congresso e o discurso no parlatório do Planalto.

A coordenação dos preparativos está a cargo da futura primeira-dama do Brasil, Janja. Segundo ela, a posse seguirá o roteiro institucional, com “pequenas e poucas alterações” em relação ao que tradicionalmente ocorre.

Até o momento, Janja já anunciou mais de 20 artistas que farão apresentações em dois palcos na capital federal no dia da cerimônia. Por outro lado, alguns detalhes do evento ainda não foram divulgados, entre eles, quem entregará a faixa presidencial a Lula.

Desfile presidencial

O evento de posse começa tradicionalmente por volta das 14h30min com o desfile do presidente eleito em um carro oficial aberto pela Esplanada dos Ministérios. O percurso começa na Catedral de Brasília e a primeira parada é o Congresso Nacional.

Chegada ao Congresso

Após o desfile, segundo o protocolo, o presidente e o vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, respectivamente, subirão a rampa do Congresso Nacional e serão recebidos pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

No local, também devem estar presentes a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, e o PGR (Procurador-Geral da República), Augusto Aras.

Compromisso Constitucional

Após a recepção, de acordo com o protocolo oficial, as autoridades caminharão até o Plenário da Câmara dos Deputados onde, por volta das 15h, será aberta uma sessão solene. Os trabalhos serão conduzidos por Rodrigo Pacheco, que preside a Mesa do Congresso Nacional.

Alguns atos protocolares estão previstos para acontecer durante a sessão solene, são eles: Juramento de compromisso constitucional: presidente e vice irão jurar “manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”. A declaração é prevista na Constituição Federal.

Assinatura do termo de posse; pronunciamento ao país: Presidente do Congresso concede a palavra ao presidente empossado, que fará um pronunciamento ao país.

Encerrada a sessão, o presidente empossado desce a rampa do Congresso. Neste momento, o protocolo prevê uma salva de 21 tiros de canhão, no entanto, Janja anunciou que a tradição deve ser substituída em razão de pessoas com deficiência e animais.

Faixa presidencial

Na sequência, por volta das 17h, Lula deve embarcar no carro oficial e seguir para o Palácio do Planalto para cerimônia de transmissão da faixa presidencial. Depois, o presidente empossado falará à nação no parlatório do Palácio do Planalto.

Recepção no Itamaraty

Por fim, Lula se dirigirá ao Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, onde recepcionará autoridades internacionais e chefes de Estado que estarão presentes na posse.

Dezenas de artistas já estão confirmados para cantar na cerimônia de posse. As apresentações acontecerão em dois palcos batizados de Gal Costa e Elza Soares, em homenagem a dois grandes nomes da música e da cultura brasileira que faleceram em 2022. Os shows devem ter início após o final da cerimônia no Palácio do Planalto.

Quem irá passar a faixa?

A principal dúvida envolvendo a cerimônia de posse é sobre quem passará a faixa presidencial a Lula. Tradicionalmente, o presidente cujo mandato foi encerrado entrega a faixa para o presidente recém-empossado.

Durante a campanha, Bolsonaro disse que só passaria a faixa se considerasse que as eleições foram “limpas”. Após o pleito, o presidente ainda não se manifestou oficialmente sobre o tema. O atual vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito, disse que não passará a Lula mesmo se Bolsonaro pedir.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política