Política Posse de Lula: veja a programação de shows e o roteiro

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Evento deve contar com a presença da cadelinha vira-lata Resistência, adotada por Janja da Silva, futura primeira-dama. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai assumir no domingo (1º) seu terceiro mandato à frente do País. O evento, organizado pela equipe do novo governo, vai contar com shows de 60 cantores e bandas, além do tradicional rito de posse, com a participação do presidente eleito e do vice, Geraldo Alckmin.

São esperadas centenas de milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios.

Festival do Futuro

Uma das novidades da posse de 2023 será a realização de um festival de música, no gramado da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, que terá início já na manhã de domingo.

Chamado de “Lulapalooza” nas redes sociais, o Festival do Futuro também será transmitido pela internet. Os canais, no entanto, ainda não foram divulgados.

Na altura dos ministérios da Previdência e do Turismo, na Esplanada dos Ministérios, estão sendo montados dois palcos: Gal Costa e Elza Soares – homenagem às cantoras que morreram neste ano.

Até essa quarta-feira (28), mais de 60 artistas estavam confirmados. Entre os destaques:

BaianaSystem

Chico Cesar

Duda Beat

Ellen Oléria

Fernanda Takai

Fernanda Abreu

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Johnny Hooker

Luedji Luna

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes (futura ministra da Cultura)

Maria Rita

Martinho da Vila

Pablo Vittar

Teresa Cristina

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

Segundo a equipe do presidente eleito, ainda há previsão de participação de Lula no local destinado ao evento, o que seria uma quebra de protocolo. O horário, no entanto, ainda não informado.

A entrada no festival é gratuita e não haverá necessidade de retirada antecipada de ingressos. Junto ao festival, uma feira gastronômica vai atender o público das 9h às 2h.

Além disso, telões serão instalados na área do evento para que o público possa acompanhar as cerimônias protocolares, como o ato que oficializa a posse, no Congresso Nacional, o pronunciamento e a transmissão da faixa presidencial.

Trajeto

A sessão solene destinada a dar posse ao presidente e ao vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, acontecerá no plenário da Câmara dos Deputados, a partir das 15h.

Antes, haverá um cortejo pela Esplanada dos Ministérios. Ele começará próximo à Catedral Metropolitana de Brasília, com desfile dos eleitos até o Congresso Nacional, sede da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Após a posse, já na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, o presidente eleito deverá receber a faixa presidencial e fazer um pronunciamento. E, por fim, haverá recepção de chefes de Estado e representantes de vários países no Palácio do Itamaraty.

A sessão solene, prevista para começar às 15h, será comandada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Estarão na Mesa, além de Pacheco, Lula e Alckmin, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o primeiro-secretário do Congresso, Luciano Bivar (União-PE), a presidente do STF, Rosa Weber, e o procurador-geral da República, Augusto Aras.

Depois da assinatura do termo de posse, presidente e vice-presidente farão uma pequena parada na sala de audiências do Senado Federal, com previsão de durar cerca de 10 minutos. Em seguida, Lula, Alckmin e as esposas vão ser acompanhados pelos chefes de cerimonial e devem sair para o Salão Azul em direção ao Salão Negro.

Após atravessar o Salão Negro, o grupo se posicionará na saída do Congresso. O presidente da República, então, deve ser colocar à frente das demais autoridades para acompanhar a execução do Hino Nacional pela Banda do Batalhão da Guarda Presidencial.

Já no Palácio do Planalto, Lula subirá a rampa ao lado de Alckmin. Esse momento pode contar com uma participante inédita – Resistência, a cadelinha de estimação da primeira-dama. A vira-lata de 4 anos foi adotada por Janja quando Lula esteve preso, em 2018.

Após subir a rampa, Lula receberá a faixa presidencial. Ainda não foi definido como a transmissão do símbolo será feita. No momento seguinte, o já empossado presidente deve discursar. Por fim, é feita a foto oficial do novo governo.

A partir das 18h, Lula e Alckmin vão participar de um jantar no Itamaraty com autoridades estrangeiras – ao menos 65 delegações compostas por chefes de Estado, chefes de governo e ministros já confirmaram presença. De embaixadores a presidentes, cerca de 120 países estarão representados na posse.

Desfile

O desfile em carro aberto a bordo do famoso Rolls-Royce pode não ocorrer em 2023. Isso porque a equipe responsável pela posse presidencial analisa a possibilidade de Lula usar um veículo blindado por causa dos recentes atos de violência de bolsonaristas em Brasília.

Além disso, a futura primeira-dama Janja da Silva, disse no início deste mês que o tradicional veículo teria sido “danificado” pela gestão de Jair Bolsonaro. Janja, no entanto, não deu detalhes sobre o dano.

De modelo Silver Wraith, o Rolls-Royce foi fabricado em 1952, na Inglaterra, e transportado por navio de Londres para o Rio de Janeiro, então capital brasileira, em 1953. Desde então, pertence à Presidência da República.

Faixa

Nas cores verde e amarelo, com detalhes em ouro 18 quilates e com 21 brilhantes, a faixa aparece nas fotos oficiais dos presidentes e simboliza a transferência de poder nas cerimônias de posse.

Mas, como o Brasil tem uma história política marcada por golpes, renúncias e impeachments, nem sempre o novo presidente recebeu a faixa do seu antecessor. E isso deve ocorrer novamente em 2023, já que o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que não deve entregar a faixa ao petista.

