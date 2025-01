Geral Possível candidatura de Gusttavo Lima à Presidência da República detona crise com Bolsonaro

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Notoriamente identificado com a direita ruralista, o cantor disse que deseja procurar um partido disposto a bancar sua empreitada em 2026. (Foto: Reprodução)

As declarações do cantor sertanejo Gusttavo Lima sobre sua intenção de se candidatar à Presidência da República em 2026 instalaram uma crise entre diferentes facções que integram o núcleo de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Notoriamente identificado com a direita ruralista, o cantor disse ao site Metrópoles que deseja procurar um partido disposto a bancar sua empreitada em 2026.

Embora tenha anunciado apoio a Jair Bolsonaro (PL) em ocasiões anteriores, Gusttavo Lima afirmou que sua possível candidatura não está vinculada a ideologias de direita ou esquerda. “O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar”, disse Lima, deixando claro que não faz lá muita questão de ter Bolsonaro ao seu lado. “Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país”, disse.

A exótica notícia tornou-se objeto de telefonemas e mais telefonemas entre Bolsonaro e seus aliados. Sobrou até para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, amigo de Lima e outro candidato anunciado ao Planalto.

“O Gusttavo Lima telefonou para o Bolsonaro ontem para dizer que era candidato ao Senado. Agora vem com essa de presidente? Isso é manobra do Caiado. Ele colocou o Gusttavo para ser o poste dele”, diz um aliado direto de Bolsonaro, de acordo com informações da Coluna Radar, da revista Veja.

Discursos de direita

Em sua fala, Lima se promove como empreendedor, que deixou a pobreza e alcançou a prosperidade, fala em desburocratizar o Estado e defende o agronegócio, discursos normalmente associados à direita. “Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor”, afirma.

“Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor. Os pobres estão sem poder de compra, e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026.”

O sertanejo também diz que está “cansado de ver o povo passar necessidade” e que quer ajudar a população. “Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, disse Gusttavo Lima. (Revista Veja e Estadão Conteúdo)

