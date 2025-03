Economia Posso deduzir terapia, fisioterapia e médico? Veja quais os gastos com saúde que podem ser abatidos no Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Começou no último dia 17, o período de entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou no último dia 17, o período de entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2025, com prazo até 30 de maio. A época de declarar é sempre acompanhada de muitas dúvidas quanto ao preenchimento da declaração, com destaque para os gastos que podem ser deduzidos do IR 2025.

Os custos com saúde são algumas das principais despesas dedutíveis na hora de preencher o Imposto de Renda. Com as múltiplas opções de serviços incluídos nessa área, é preciso entender: quais custos com saúde são passíveis de dedução?

Ao contrário dos gastos com educação, as despesas com saúde não possuem limites para dedução, o que acaba por possibilitar uma maior restituição ao final da declaração. Mas o contribuinte deve redobrar a atenção: um dos erros mais comuns, que levam o documento a cair na malha fina, vem de gastos de saúde que não podem ser passíveis de dedução.

Para evitar dor de cabeça, confira abaixo quais os gastos com saúde podem ser abatidos.

Custos dedutíveis do Imposto de Renda 2025:

– Planos de saúde;

– Seguro saúde;

– Consultas e tratamentos com médicos de qualquer especialidade;

– Consultas e tratamentos odontológicos;

– Psicólogos;

– Terapeutas ocupacionais;

– Fonoaudiólogos;

– Cirurgias (incluindo plásticas, desde que feitas sem fins estéticos);

– Despesas hospitalares;

– Próteses e aparelhos dentários;

– Próteses e aparelhos ortopédicos;

– Exames laboratoriais e radiológicos;

– Procedimentos estéticos realizados por médicos em ambientes médicos.

De acordo com o advogado tributarista David Nigri, além de saber a lista de gastos dedutíveis, é importante para o contribuinte ter os comprovantes das despesas “bem guardados”, já que são as provas dos custos e possibilitam a restituição.

O contribuinte deve ficar de olho, pois Segundo Richard Domingos, diretor do escritório de contabilidade Confirp, a falta de um limite para abater despesas neste quesito acaba incentivando os erros, o que pode aumentar as chances do contribuinte cair na malha fina.

As despesas abaixo só serão dedutíveis caso façam parte de uma conta hospitalar:

– Aparelhos de surdez;

– Muletas;

– Próteses de silicone;

– Óculos e lentes de contato;

– Remédios;

– Vacinas;

– Enfermeiros, assistentes sociais e massagistas;

– Despesas com acompanhantes ou com pessoas que não sejam dependentes ou alimentandos;

– Próteses de silicones;

– Cadeira de rodas;

– Gastos com passagem e hospedagem para tratamento médico;

– Testes de farmácia, como de Covid, e exame de DNA.

“Pagar despesa para outros beneficiários que não estão relacionados na declaração também pode causar problema. Para ser dedutível do próprio contribuinte, tem que ter pago e ter relação”, afirma Domingos.

Veja abaixo como declarar as despesas médicas no IR 2025:

– Primeiro passo: selecione a ficha “Pagamento Efetuados”, dentro de “Fichas da Declaração”, localizadas no menu à esquerda do programa de declaração do Imposto de Renda na versão para computador;

– Segundo passo: clique em “Novo” e adicione a despesa com saúde que deseja incluir na declaração;

– Terceiro passo: após adicionar a despesa, inclua os dados pedidos pelo programa (CPF do profissional ou CNPJ da instituição, nome do profissional ou instituição, descrição do serviço e o valor pago). Para finalizar, clique em “OK”.

Vale a pena lembrar que é preciso abrir uma ficha diferente para cada despesa que o titular ou os dependentes e alimentandos possam ter tido. Para abrir uma ficha nova, basta clicar em “Novo”. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/posso-deduzir-terapia-fisioterapia-e-medico-veja-quais-os-gastos-com-saude-que-podem-ser-abatidos-no-imposto-de-renda/

Posso deduzir terapia, fisioterapia e médico? Veja quais os gastos com saúde que podem ser abatidos no Imposto de Renda

2025-03-25