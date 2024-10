Geral Post de Pablo Marçal é denunciado ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral; saiba o motivo

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

O perfil do empresário tem mais de 5,5 milhões de seguidores. (Foto: Reprodução)

O Instituto Democracia em Xeque denunciou ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) uma publicação de Pablo Marçal que coloca em dúvida a integridade do processo eleitoral. A comunicação foi feita aos gabinetes dos presidentes das respectivas Cortes, Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia.

O post, feito na conta reserva oficial do candidato a prefeito de São Paulo, mostra Marçal em cima de um carro acenando a apoiadores enquanto bradam “1º turno, 1º turno”. Mas as imagens contam com a seguinte frase: “se não ganhar é rolo”.

Para o Democracia em Xeque, o texto fere uma resolução do TSE, de fevereiro, que prevê como uso indevido dos meios de comunicação social a difusão de fatos notoriamente inverídicos com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.

Segundo a resolução, o descumprimento da norma pode acarretar a cassação do registro ou até do mandato.

O perfil do empresário tem mais de 5,5 milhões de seguidores. O post foi publicado na segunda-feira, a menos de uma semana para a eleição.

Os comentários seguiram a mesma narrativa suscitada pelo ex-coach. Um deles afirmou que “se não ganhar as urnas eletrônicas escolheram outro igualmente na (sic) eleição passada”. Outro disse que “se não ganhar é treta”, enquanto um usuário classificou como “roubo”.

Gesso “cenográfico”

Em outra frente, no dia seguinte à declaração de Tabata Amaral (PSB), que afirmou que o gesso no braço de Pablo Marçal (PRTB) era “cenográfico”, Marçal removeu a imobilização e declarou que se recupera de maneira “rápida”. “A doutora Tabata de Harvard falou que já podia tirar”, disse em coletiva de imprensa durante uma caminhada na região do Brás nessa sexta-feira, 4.

O influenciador precisou enfaixar o braço após ser atingido por uma cadeira, arremessada por Datena (PSDB), durante o debate promovido pela TV Cultura. Além disso, o ex-coach aproveitou a oportunidade para se desculpar com a imprensa por declarações controversas feitas ao longo da campanha e expressou seu desejo de tornar o comunismo um crime no Brasil.

“Nós criminalizaremos em breve o comunismo, assim como o Brasil criminalizou o nazismo”, declarou. “Nós não vamos curvar para a consórcio comunista do Brasil.”

Antes de seguir em carreata, o candidato a vereador Rubinho Nunes (União), um dos apoiadores de Marçal, admitiu ter “traído” seu partido ao endossar a candidatura do influenciador. Ele justificou sua escolha como uma preferência por não trair seus próprios princípios. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

