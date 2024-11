Porto Alegre Posto Avançado Norte recebe mutirão sobre benefícios relacionados à enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

O atendimento será das 10h às 16h, no posto avançado instalado na sede da Associação de Moradores Vila Elizabeth e Parque, na avenida 21 de Abril, 792, bairro Sarandi Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Posto Avançado de Atendimento da prefeitura na Região Norte recebe o mutirão da DPE-RS (Defensoria Pública do Estado) nesta terça-feira (19), em Porto Alegre. A população poderá receber orientação jurídica sobre benefícios relacionados à enchente, como o Volta por Cima e Pix SOS, do governo estadual, além do direcionamento em outras áreas de atuação.

O atendimento será das 10h às 16h, no posto avançado instalado na sede da Associação de Moradores Vila Elizabeth e Parque, na avenida 21 de Abril, 792, bairro Sarandi.

Para agilizar o atendimento, os cidadãos devem portar os seguintes documentos (próprios e dos integrantes da família, se for o caso): documento de identidade e CPF; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência impresso (conta de água, luz ou telefone); comprovante do CadÚnico impresso (se for cadastrado); comprovante de renda.

Os demais serviços da prefeitura relacionados à enchente seguem ocorrendo normalmente no local. Das 9h às 17h30, os cidadãos contam com atendimento para Registro Unificado (correções), Cadastro Único, solicitações referentes ao IPTU, orientações sobre habitação, vagas de emprego, contas e serviços de água e esgotos, encaminhamento de serviços urbanos, além de outras demandas.

A Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política é responsável pela coordenação dos postos avançados de atendimento, por meio das subprefeituras das regiões. Também atendem no local as secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Fazenda, Serviços Urbanos, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, o Departamento Municipal de Água e Esgotos e o Sine Municipal.

