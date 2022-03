Porto Alegre Posto de Arrecadação Fiscal em Porto Alegre retoma atendimento presencial

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

São atendidos os contribuintes com dívidas tributárias e não tributárias judicializadas, que desejam quitar as pendências ou parcelar os débitos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA São atendidos os contribuintes com dívidas tributárias e não tributárias judicializadas, que desejam quitar as pendências ou parcelar os débitos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Posto de Arrecadação Fiscal da Procuradoria-Geral do Município (PGM) retoma o atendimento presencial a partir desta quarta-feira (2) das 12h às 19h. O horário acompanha o funcionamento do Foro Central de Porto Alegre, onde está localizado o posto. No PAF, são atendidos os contribuintes com dívidas tributárias e não tributárias judicializadas, que desejam quitar as pendências ou parcelar os débitos.

Os atendimentos presenciais devem ser agendados por telefone, e-mail ou WhastApp. O atendimento pelos canais virtuais também será mantido.

Atendimento presencial (com ou sem agendamento)

Rua Manoelito de Ornellas 50, sala 704

De segunda a sexta-feira, das 12h às 19h

Pedidos de parcelamentos e de guias via WhatsApp

(51) 993489424 ou acesse aqui

Atendimento por e-mail

postofiscal@portoalegre.rs.gov.br

Atendimento on-line ou telefone

Fone: 3289-5036.

