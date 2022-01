Porto Alegre Postos do Dmae atendem somente com agendamento prévio a partir desta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

Os atendimentos agendados serão realizados de segunda a sexta, das 8h30min às 16h30min Foto: Giulian Serafim/PMPA Os atendimentos agendados serão realizados de segunda a sexta, das 8h30min às 16h30min. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Para evitar a propagação do coronavírus, postos comerciais do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) passam a atender somente com agendamento prévio pela internet a partir desta segunda-feira (24).

O cidadão que quiser ser atendido presencialmente deve acessar o site agendadmae.portoalegre.rs.gov.br e programar a sua visita. Após o preenchimento do formulário, será enviado um e-mail confirmando a data, o horário e o local escolhidos para o atendimento. Caso seja necessário, é possível reagendar ou cancelar a visita.

O Dmae recomenda que sejam priorizados os demais canais digitais, que continuam recebendo demandas normalmente: telefone 156, opção 2; WhatsApp (51) 9332-8170; aplicativo 156+POA; chat centraldmae.procempa.com.br/chat; e e-mail: dmae@dmae.prefpoa.com.br.

“Estamos modificando a forma de receber a população como mais um esforço para evitar aglomerações nos postos, com respeito e organização no atendimento aos clientes do departamento”, destacou o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Os atendimentos agendados serão realizados de segunda a sexta, das 8h30min às 16h30min, na rua José Montaury (Posto Centro e Equipe de Negociação) e na avenida Cristiano Fischer, 2.402 (Posto Partenon). Os dois locais permanecem seguindo os protocolos sanitários, como o uso obrigatório da máscara de forma correta, utilização de álcool em gel para assepsia das mãos e medição da temperatura corporal.

Não serão realizados atendimentos sem o prévio agendamento. Nos casos de atrasos de mais de dez minutos, o comparecimento deverá ser reagendado. Para obter a segunda via da conta de água, é necessário acessar www.prefeitura.poa.br/conta-agua ou solicitar por meio dos demais canais de atendimento.

