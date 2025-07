Economia Poupança tem entrada líquida de R$ 2,1 bilhões em junho

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,4 bilhões, diz BC. Foto: Marcello Casal/ABr Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,4 bilhões, diz BC. (Foto: Marcello Casal/ABr) Foto: Marcello Casal/ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O saldo da aplicação na caderneta de poupança subiu pelo segundo mês seguido, com registro de mais depósitos do que saques depósitos no mês de junho. As entradas superaram as saídas em R$ 2,1 bilhões, de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira (7) pelo Banco Central (BC).

Em junho, foram aplicados R$ 365,7 bilhões, contra saques de R$ 363,5 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram R$ 6,4 bilhões. O saldo da poupança é pouco mais de R$ 1 trilhão.

Este é o segundo mês seguido de resultado positivo na poupança, após os quatro primeiros meses do ano de retiradas. No acumulado de 2025, a caderneta tem resgate líquido de R$ 49,6 bilhões.

Nos últimos anos, a caderneta vem registrando mais saques que depósitos. Em 2023 e 2024, as retiradas líquidas da poupança foram R$ 87,8 bilhões e R$ 15,5 bilhões, respectivamente.

Entre as razões para os saques está a manutenção da Selic – a taxa básica de juros – em alta, o que estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho. No mês passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevou a Selic pela sétima vez consecutiva, para 15% ao ano, em um ciclo de contração na política monetária.

Em ata, o Copom informou que deverá manter os juros no mesmo patamar nas próximas reuniões , enquanto observa os efeitos do ciclo de alta da Selic sobre a economia. No entanto, não descartou mais aumentos, caso a inflação suba. Para o mercado financeiro, a Selic deve encerrar 2025 em 15% ao ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/poupanca-tem-entrada-liquida-de-r-21-bilhoes-em-junho/

Poupança tem entrada líquida de R$ 2,1 bilhões em junho

2025-07-07