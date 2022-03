Rio Grande do Sul Praças de pedágio fazem campanha de arrecadação de alimentos no Estado

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

Foto: Reprodução

Os motoristas que circularem pelas 12 praças de pedágio da EGR no Rio Grande do Sul já podem ajudar quem mais precisa. Nesta segunda-feira (21), a empresa lançou, em parceria com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul), a campanha “Parada Solidária – Doe Alimentos nos pedágios e alimente a esperança”. O lançamento da ação ocorreu na praça de pedágio de Viamão, na ERS-040.

A partir de hoje, a campanha está sendo realizada em todo o Rio Grande do Sul e os alimentos já podem ser arrecadados nas praças de pedágio da EGR, além das sedes da própria empresa e da Fundação. As atividades têm a finalidade de beneficiar comunidades gaúchas em situação de vulnerabilidade social.

Todo o alimento doado será destinado às comunidades por meio da expertise da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, juntamente com lideranças locais que farão a coleta, o transporte e a distribuição dos alimentos doados.

Onde doar

Nas 12 Praças de Pedágios localizadas em:

Boa Vista do Sul: RSC-453 – Km 78,9 trecho: Estrela a Garibaldi

Campo Bom: ERS-239 – Km 19, trecho: Estância Velha a Sapiranga

Coxilha: Endereço: ERS-135 – Km 18,3, trecho: Passo Fundo – Erechim

Cruzeiro do Sul: RSC-453 – Km 18,9, trecho: Lajeado – Venâncio Aires

Encantado: ERS-130 – Km 93,9, trecho: Lajeado – Guaporé

Flores da Cunha: ERS-122 – Km 100,9, trecho: Caxias do Sul – Antônio Prado

Gramado: Endereço: ERS-235 – Km 27,5, trecho: Gramado – Nova Petrópolis

Portão- ERS-240 – Km 13,1

Santo Antônio da Patrulha: ERS-474 – Km 20, trecho: Da ERS-239 até Entrada da ERS-030

São Francisco de Paula: ERS-235 – Km 52,9, trecho: Gramado – São Francisco de Paula

Três Coroas: ERS-115 – Km 23,6, trecho: Gramado – Taquara

Viamão: ERS-040 – Km 19,5, trecho: Viamão a Pinhal

Em Porto Alegre

Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) – Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1555, 11º andar

Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS – Endereço: Av. Francisco Silveira Bitencourt 1928, Porto Alegre

O que doar

Alimentos como arroz, feijão, café, farinha de trigo, lentilha, bolacha, massa, molho de tomate, açúcar, leite em pó, achocolatado, leite em embalagem tetra pak.

