Porto Alegre Praia Acessível Para Todos começa nesta sexta-feira no Lami, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

A ação contará com todos os protocolos de segurança sanitária para prevenção a Covid-19. Foto: Cesar Lopes/PMPA A ação contará com todos os protocolos de segurança sanitária para prevenção a Covid-19. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A edição 2022 do projeto Praia Acessível para Todos – Mergulhe nessa Ideia – vai deixar o banho na praia do Lami, em Porto Alegre, mais inclusivo nesta sexta-feira (4) e sábado (5), das 10h às 16h. Serão disponibilizadas cadeiras anfíbias para que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos com dificuldade de locomoção entrem em segurança nas águas do Guaíba.

“O programa tem como objetivo assegurar às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida condições de acessibilidade ao Guaíba, possibilitando que vivenciem um banho com segurança, conforto e maior autonomia possível, com a disponibilização de tecnologias para o banho assistido em cadeiras anfíbias”, ressalta o diretor de Acessibilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, William Tempel.

A ação também atende à Lei nº 12.812, de 3 de março de 2021, que institui o Programa Para Acessível no Município de Porto Alegre, além de maximizar e favorecer a mobilidade e acesso de pessoas com deficiência em atividades recreativas e de diferentes formas de lazer, garantido os direitos de igualdade e inclusão social deste público na sociedade.

Para o presidente da ONG Caminhadores e um dos idealizadores do programa, Rotschild Prestes, o importante é mostrar que todos são iguais. “É um dia de lazer com qualidade. O mais legal é vermos o sorriso das pessoas ao entrar na água, muitas pela primeira vez. A cada edição recebemos novas lindas histórias dos participantes”, destaca.

O presidente do Comdepa, Nelson Kalil, chama a atenção para o fato de Porto Alegre ter um local e uma ação especial para as pessoas com deficiência se sentirem realmente incluídas. “A pessoa com deficiência, podendo ir a todos os lugares da cidade, tem a sua autoestima fortalecida”, afirma.

A ação contará com todos os protocolos de segurança sanitária para prevenção a Covid-19.

Confira as atividades que prometem animar quem estiver no Lami (fim da linha do ônibus):

Banho assistido em cadeiras anfíbias

Empréstimo de guarda-sol e cadeira de praia

Banho assistido em cadeiras de banho em PVC

Banho assistido em andador de PVC

Cama elástica para crianças

Oficina de pintura em gesso

Passeio de caiaque

Coleta de tampinhas

Empréstimo de raquetes de frescobol e bola de vôlei

Bate-papo sobre primeiros socorros

Som ambiente com rádio recados

O Praia Acessível para Todos – Mergulhe nessa Ideia – conta também com a parceria das secretarias municipais de Cultura e dos 250 anos de Porto Alegre, Ministério Público do Trabalho do RS (MPT/RS), Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comdepa), Comando Militar do Sul, ONG Caminhadores RS, Consórcio Viva Sul, Cruz Vermelha Brasileira do RS, Federação Internacional de Educação Física e Esportiva (FIESP-RS), Plano Angelus, Grupo de Hotéis Mar e Mar e Grupo Escoteiro do Mar Seival.

