Praia Acessível para Todos encerra atividades nesta sexta-feira e sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Programa possibilita acesso a banho no Guaíba. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A edição 2022 do projeto Praia Acessível para Todos – Mergulhe nessa Ideia – tem as duas últimas atividades nesta sexta-feira (11), e sábado (12), das 10h às 16h, na Praia do Lami. Em caso de chuva, a ação será transferida para outra data.

As secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Esporte, Lazer e Juventude, a ONG Caminhadores, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e parceiros disponibilizarão cadeiras anfíbias para que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos com dificuldade de locomoção entrem em segurança nas águas do Guaíba.

“O programa tem como objetivo assegurar às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida condições de acessibilidade ao Guaíba, possibilitando que vivenciem um banho com segurança, conforto e maior autonomia possível, com a disponibilização de tecnologias para o banho assistido ”, ressalta o diretor de Acessibilidade da SMDS, William Tempel.

A ação também atende à Lei nº 12.812, de 3 de março de 2021, que institui o Programa Para Acessível no Município de Porto Alegre, além de maximizar e favorecer a mobilidade e acesso de pessoas com deficiência em atividades recreativas e de diferentes formas de lazer, garantido os direitos de igualdade e inclusão social deste público na sociedade.

