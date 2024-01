Porto Alegre Praias de Belém Novo e do Lami, no extremo sul da Capital gaúcha, estão próprias para banho

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

A análise da balneabilidade segue orientação do Conselho Nacional de Meio Ambiente. (Foto: Cesar Lopes/ PMPA)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) divulgou o relatório de balneabilidade das praias da Orla do Guaíba, localizadas nos bairros Belém Novo e Lami, no Extremo Sul de Porto Alegre.

A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de Escherichia coli não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.

Em Belém Novo:

– Posto 1 – praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus: águas próprias para banho.

– Posto 2 – praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só: águas próprias para banho.

– Posto 3 – praça do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça: águas próprias para banho.

No Lami:

– Posto 1 – acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas: águas próprias para banho.

– Posto 2 – acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas: águas próprias para banho.

– Posto 3 – avenida Beira Rio, em frente ao nº 510: águas próprias para banho.

Piscina fechada

A piscina do Centro de Comunidade Parque Madepinho (Cecopam), no bairro Cavalhada, está fechada desde essa sexta-feira (26) para manutenção nos dois motores da unidade. As máquinas são responsáveis por contribuir no tratamento da água antes, durante e depois do período de banho.

“Devido ao temporal que atingiu Porto Alegre na semana passada, entraram lama e água na área onde ficam os motores, impossibilitando o funcionamento das máquinas”, destacou a titular da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Débora Garcia.

A piscina seguirá fechada pelos próximos dias, enquanto os técnicos acionados pela Smelj atuam na resolução do problema.

Rainha e Princesa

O concurso Rainha e Princesa das Piscinas Públicas de Porto Alegre ocorrerá no dia 17 de fevereiro, no Centro de Comunidade Vila Restinga (Cecores), às 10h. As representantes de todas as unidades comunitárias participam juntas do desfile que irá indicar as vencedoras.

As concorrentes serão divididas em três categorias, conforme sua faixa etária: jovem (15 a 29 anos), adulta (30 a 59 anos) e idosa (60+). As candidatas menores de 18 anos devem comparecer no dia do evento acompanhadas do responsável legal, que assinará um termo de responsabilidade autorizando a participação.

A comissão avaliadora irá analisar quesitos como simpatia, desenvoltura, postura, sociabilidade, beleza, apresentação e conhecimento geral sobre o Centro Comunitário. As participantes devem fazer uma apresentação que possa demonstrar sua relação de pertencimento com a unidade e a importância do espaço em sua vida.

