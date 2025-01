Brasil Praias de Santa Catarina têm mais de um terço dos pontos impróprios para banho

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Balneário Camboriú tem 5 locais impróprios para banho. (Foto: Prefeitura de Balneário Camboriú/SC)

Vai passar as férias no litoral de Santa Catarina? Então é bom ficar atento antes de entrar no mar. Ao todo, o estado tem 87 pontos com qualidade imprópria para o banho, segundo novo relatório de balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente (IMA).

De acordo com os 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 151 estão próprios para banho, o que representa 63,45%. Em Florianópolis, dos 87 pontos, 56 estão adequados para banho, o que equivale a 64,37%.

Os dados são relativos ao período entre 26 de dezembro e quinta-feira (2). O resultado mostra uma piora no registrado no levantamento de uma semana anterior, que apontava 68 praias impróprias.

Áreas impróprias

Dez municípios tiveram pontos que passaram de classificação própria para imprópria: Balneário Arroio do Silva (2), Balneário Camboriú (2), Balneário Rincão (5), Florianópolis (9), Governador Celso Ramos (2), Itapema (2), Itapoá (1), Navegantes (1), Porto Belo (1) e São Francisco do Sul (3).

Sete municípios tiveram pontos que passaram de classificação própria para imprópria: Bombinhas (1), Florianópolis (3), Joinville (1), Navegantes (1), Palhoça (1) Penha (1) e Porto Belo (1).

Em nove municípios a água está própria para o lazer dos banhistas em todos os pontos analisados: Araranguá (1), Balneário Piçarras (2), Biguaçú (1), Garopaba (5), Imbituba (8), Jaguaruna (3), Joinville (1), Laguna (7) e Paulo Lopes (1).

Confira os locais impróprios para banho nos balneários catarinenses:

• Balneário Arroio do Silva – Praia do Arroio do Silva (Pontos 2, 3 e 17);

• Balneário Gaivotas – Arroio da Praia das Gaivotas (Ponto 2);

• Balneário Camboriú – Praia das Taquaras (Ponto 09) e Praia do Balneário Camboriú (Pontos 01, 03, 12 e 13);

• Balneário da Barra do Sul – Canal do Linguado (Pontos 2 e 3) e Prainha da Foz do Canal do Linguado;

• Balneário Rincão – Lagoa dos Freitas (ponto 1) e Praia do Rincão (pontos 4, 5, 6, 7 e 8)

• Barra Velha – Lagoa da Barra Velha (Ponto 5) e Praia da Barra Velha (Pontos 2 e 3)

• Bombinhas – Praia de Bombas (Ponto 4 e 6) e Praia do Canto Grande (Ponto 8)

• Florianópolis – Lagoa da Conceição (Ponto 39); Praia Brava (Ponto 79); Praia da Armação do Pântano do Sul (Pontos 44 e 64); Praia da Beira Mar Norte (Pontos 11, 94 e 95); Praia da Daniela; Praia das Palmeiras (Ponto 7); Praia de Canasvieiras (Pontos 20 e 59); Praia de Jurerê (Ponto 68); Praia Jurerê Internacional (Ponto 53); Praia de Ponta das Canas (Pontos 67, 70 e 83); Praia de Sambaqui (Ponto 14); Praia de Santo Antônio de Lisboa (Ponto 12); Praia do Balneário (Ponto 2); Praia do Bom Abrigo (Ponto 8); Praia do Cacupê (Ponto 10); Praia do Campeche (Ponto 73); Praia do Forte (Ponto 17); Praia do Itaguaçu (Ponto 6); Praia do Jardim Atlântico (Ponto 1); Praia do José Mendes (Ponto 52); Praia do Matadouro (Ponto 3); Praia do Ribeirão da ilha (Ponto 47); Praia dos Ingleses (Pontos 27, 29 e 57).

• Governador Celso Ramos – Praia da Armação da Piedade (Ponto 1); Praia da Gamboa (Ponto 9); Praia da Fazenda da Armação (Pontos 7 e 8); Praia de Canto de Ganchos (Ponto 12); Praia dos Ganchos (Ponto 13); Praia de Ganchos de Fora (Ponto 15); Praia de Palmas (Ponto 2); Praia do Antenor (Ponto 5).

• Itajaí – Praia Brava (Ponto 4).

• Itapema – Praia de Itapema (Pontos 1, 3, 5 e 8).

• Itapoá – Praia de Itapoá (Pontos 1 e 5).

• Navegantes – Praia de Navegantes (Pontos 2 e 4).

• Palhoça – Praia da Pinheira (Ponto 5).

• Passo de Torres – Braço Morto do Rio Mampituba (Ponto 2); Praia de Passo de Torres (Ponto 1).

• Penha – Praia Alegre (Pontos 1 e 2); Praia da Armação do Itapocorói (Pontos 4, 5 e 11).

• Porto Belo – Praia do Perequê (Ponto 3).

• São Francisco do Sul – Praia da Enseada (Pontos 1, 2 e 8) e Praia dos Paulas (Ponto 6).

• São José – Praia de Guararema (Ponto 1)

