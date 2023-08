Rio Grande do Sul Prazo das inscrições para a programação oficial dos Festejos Farroupilhas é prorrogado

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Os festejos deste ano têm como tema o Centenário da Revolução de 1923. Foto: Solange Brum/Ascom Sedac Os festejos deste ano têm como tema o Centenário da Revolução de 1923. (Foto: Solange Brum/Ascom Sedac) Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

As inscrições para integrar a programação oficial dos Festejos Farroupilhas 2023 no Rio Grande do Sul foram prorrogadas até 10 de setembro. Organizados pelo governo do Estado, Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), os Festejos oferecem a oportunidade de se cultivar a história, valores e tradições do Rio Grande do Sul.

Municípios, entidades tradicionalistas e espaços culturais interessados em participar do evento devem preencher o formulário disponível no site da Secretaria da Cultura (Sedac), na aba Festejos Farroupilhas 2023.

As atividades recebidas serão incluídas no mapa de eventos dos Festejos Farroupilhas, que estará disponível na internet.

Os festejos deste ano têm como tema o Centenário da Revolução de 1923.

