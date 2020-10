Educação Prazo de inscrições para o Revalida 2020 termina nesta segunda-feira

Revalida: exame serve para validar diplomas de medicina obtidos em universidades estrangeiras Foto: Divulgação Revalida: exame serve para validar diplomas de medicina obtidos em universidades estrangeiras. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Interessados em validar o diploma de medicina, obtido em universidade estrangeira, para atuar no Brasil têm até esta segunda-feira (05) para se inscrever no Revalida 2020. A inscrição deverá ser feita pelo site revalida.inep.gov.br/revalida/inscricao até as 23h59. O valor é de R$ 330.

Só serão aceitas as inscrições dos candidatos que cumprirem todas as exigências do edital. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame, o candidato deve conferir os dados e os documentos anexados no sistema para não perder a chance de participar da prova.

Quem pode se inscrever no Revalida?

Segundo o Inep, poderá se inscrever: quem tiver diploma de graduação em medicina em universidade estrangeira, reconhecido e válido (declarações de conclusão de curso, por exemplo, não são válidas); Além disso, o candidato deverá digitalizar o documento, frente e verso, para enviar no ato da inscrição. Nenhum outro documento será aceito no lugar do diploma, segundo o Inep.

Como é feito o Revalida?

O Revalida é aplicado em duas etapas. A primeira é o exame teórico, que será realizado em 6 de dezembro, em 13 capitais e no Distrito Federal. Nesta primeira etapa, os candidatos deverão obter no mínimo 63 em 100 pontos possíveis na prova objetiva e 29 dos 50 pontos na prova discursiva.

O edital para a segunda etapa do Revalida ainda não foi publicado. Mas, segundo o Inep, nesta edição haverá uma novidade: quem passar na primeira fase, mas reprovar na segunda, poderá se inscrever diretamente nesta etapa nas próximas duas edições futuras, ainda a serem marcadas.

O Revalida não é feito desde 2017, apesar de a legislação em vigor prever a prova a cada seis meses. A última prova teve 7.380 inscritos, dos quais 393 foram aprovados.

