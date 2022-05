As inscrições para o exame foram abertas no dia 10 deste mês e devem ser feitas na página do participante. O candidato precisa escolher, no ato da inscrição, se deseja que as questões de língua estrangeira sejam em inglês ou espanhol. Também precisa sinalizar se quer fazer o Enem impresso ou digital.

As provas nas versões impressa e digital serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro, a partir das 13h30min. A abertura dos portões dos locais do exame ocorrerá às 12h, e o fechamento, às 13h, de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo Enem.