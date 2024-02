Notas Brasil Prazo para inscrições no Prouni é prorrogado

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

O prazo para os interessados em participar do processo seletivo do Prouni foi prorrogado até às 23h59 desta sexta-feira (2). São oferecidas 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições. Para se inscrever, o participante precisa ter cadastro no login único do governo federal e criar uma conta no gov.br.

