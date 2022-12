Porto Alegre Aprovada a inclusão da história afro e indígena nas atividades das escolas municipais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A medida também propõe a realização de cursos, seminários e debates sobre o tema Foto: Manoelle Duarte/SMED A medida também propõe a realização de cursos, seminários e debates sobre o tema. (Foto: Manoelle Duarte/SMED) Foto: Manoelle Duarte/SMED

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou o projeto de lei que inclui nas atividades das escolas da rede municipal de ensino a história afro-rio-grandense, afro-porto-alegrense e dos povos indígenas do Estado.

De acordo com o vereador Jonas Reis (PT), a proposta de sua autoria, aprovada na quarta-feira (30), objetiva a reparação a esses povos, “cujas trajetórias e histórias foram excluídas, continuamente, dos livros e das salas de aula”.

O projeto dispõe que caberá à Secretaria Municipal de Educação incluir o conteúdo nas atividades escolares. A medida propõe também a realização de cursos, seminários e debates com a participação da sociedade civil e movimentos populares vinculados à história e à cultura dos povos indígenas, africanos e afro-brasileiros, valorização dessas etnias e análise do material didático a fim de suprir carências identificadas.

De acordo com Reis, mesmo após a aprovação legal do fim da escravatura e a proclamação da República, esses povos não tiveram seu direito à cidadania assegurada pelo Estado. “A formação da sociedade gaúcha foi por meio da mão de obra escravizada do povo negro, cuja herança de sua presença foi apagada da história oficial”, apontou o vereador. O texto segue para sanção do prefeito Sebastião Melo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre