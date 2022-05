O prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 termina nesta sexta-feira (27). Neste ano, a taxa de R$ 85 pode ser quitada por meio de Pix e de cartão de crédito, além do boleto bancário.

O pagamento é obrigatório para quem não obteve isenção e deseja participar do exame. As provas nas versões impressa e digital serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro, de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O pagamento do boleto pode ser efetuado em qualquer banco, agência lotérica ou aplicativos bancários. Já o pagamento via cartão de crédito ou Pix deve ser feito seguindo as orientações apresentadas ao selecionar a opção na Página do Participante.