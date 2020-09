Porto Alegre Prazo para a retirada do Cartão Social em Porto Alegre é prorrogado

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

O prazo para retirada do Cartão Social do Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda, previsto para terminar nesta sexta-feira (11), foi prorrogado indefinidamente pela prefeitura de Porto Alegre.

Os beneficiários devem retirar o cartão na sede da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), na avenida Ipiranga, 310, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira.

Cerca de 6,4 mil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que se enquadram nos critérios de vulnerabilidade social e situação de pobreza têm direito ao benefício. Até o momento, 2,8 mil cartões foram retirados. Neste link , é possível conferir quem tem direito ao auxílio. Caso positivo, o site informa ao beneficiado o valor a receber. Mais informações podem ser obtidas pelo fone 156 da prefeitura.

O cartão é concedido a famílias que se enquadram em faixa de renda mensal per capita de R$ 89 a R$ 522,50. Famílias com rendimento per capita de até R$ 89 têm direito ao valor fixo de R$ 150. Quem ganha de R$ 89 a R$ 178 recebe R$ 100. Já as famílias com renda de R$ 178 a R$ 522,50 recebem R$ 50. Em todas as faixas, é somado R$ 50 para cada um dos demais integrantes da família: cônjuge, crianças de 0 a 12 anos, adolescentes de 13 a 17 anos, pessoas com deficiência e idosos. Não há limite de número de integrantes da família.

O auxílio emergencial será concedido pelo prazo de três meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o fim da vigência das medidas de restrição de circulação e de atividades econômicas em virtude da pandemia da Covid-19.

Os créditos podem ser utilizados na compra de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza em mercados, supermercados e padarias. Está vedado o uso para compra de bebidas alcoólicas, cigarros e afins.

