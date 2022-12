Economia Prazo para receber abono PIS/Pasep termina nesta quinta

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

De acordo com as instituições econômicas responsáveis pelo pagamento — Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil —, estão disponíveis para saque R$ 337,2 milhões Foto: Divulgação De acordo com as instituições econômicas responsáveis pelo pagamento — Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil —, estão disponíveis para saque R$ 337,2 milhões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os trabalhadores brasileiros podem receber até R$ 1.212,00 do abono salarial PIS/Pasep neste ano. Quem ainda não sacou o benefício tem até esta quinta-feira (29), segundo calendário do Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com as instituições econômicas responsáveis pelo pagamento — Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil —, estão disponíveis para saque R$ 337,2 milhões.

O Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do abono aos trabalhadores de empresas públicas, cadastrados no Programa de Formação do Patrimônio do Servido Público (Pasep), registra até o momento 288.985 abonos não sacados — um total de R$ 262 milhões.

Já a Caixa Econômica, responsável por pagar o abono dos empregados de empresas privadas, cadastrados no Programa de Integração Social (PIS), confirma que não foram pagas 95,4 mil parcelas do benefício até o momento. Ao todo, são R$ 75,2 milhões.

O abono salarial a ser pago no calendário atual tem como base de cálculo o ano de 2020. Após o encerramento do prazo de saque, o trabalhador mantém o direito ao recebimento do valor por cinco anos, a ser disponibilizado no calendário seguinte.

Quem tem direito

Para ter direito ao abono salarial PIS/Pasep em 2022, o trabalhador precisa:

Estar cadastrado no programa PIS/PASEP ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou para o PASEP;

Ter recebido até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano de 2020;

Ter seus dados informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano de 2020.

Como consultar e receber o abono salarial

Para consultar o valor disponível para resgate basta acessar a Carteira de Trabalho Digital ou entrar em contato por meio do telefone 158. O abono salarial é disponibilizado pelas instituições financeiras diretamente na conta.

No caso da Caixa, o benefício também pode ser sacado nas agências (tendo documento oficial de identificação com foto e número do CPF), caixas eletrônicos, casas lotéricas ou correspondente bancários (tendo o cartão social).

Já no Banco do Brasil, a opção de retirar o abono presencialmente está disponível nas agências, sendo preciso ter em mãos documento documento oficial de identificação e número do CPF).

