Rio Grande do Sul Pré-candidato à prefeitura de cidade gaúcha é preso durante operação contra desvio de donativos

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Segunda fase de ofensiva em Palmares do Sul também apreendeu itens que deixaram de chegar a vítimas das enchentes. (Foto: Divulgação/MP-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público deflagrou nesse sábado (8) a segunda fase de operação que apura desvio de donativos para vítimas das enchentes em Palmares do Sul (Litoral Norte). Com apoio da Polícia Civil, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em vários endereços, incluindo as casas de dois vereadores que pretendem concorrer na eleição municipal de outubro. Um deles – pré-candidato à prefeitura – acabou preso em flagrante por porte irregular de arma-de-fogo.

A nova ofensiva (que abrangeu Balneário Quintão, pertencente ao município) localizou grande quantidade de alimentos e outros artigos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, mas que haviam sido (ou seriam) distribuídos de forma indevida a simpatizantes dos políticos agora investigados. O lote não teria passado pelo crivo da prefeitura.

Além dos produtos desencaminhados e da arma, os agentes apreenderam celulares, dinheiro, munição, documentos, planilhas e outros itens que podem servir de evidência.

A operação foi coordenada pelos promotores de Justiça Mauro Rockembach e Leonardo Rossi, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), em conjunto com o delegado Antônio Carlos Ractz, da Polícia Civil.

Ao todo, três vereadores e um familiar são investigados por desvio de finalidade na distribuição dos donativos. Os nomes dos suspeitos não foi divulgado. O promotor Rockembach declarou:

“Tudo indica que parte da doação foi desviada por um um pré-candidato ao próximo pleito. Já temos provas de que esses produtos acabaram parando nas mãos de famílias não flageladas, conforme apontam planilhas apreendidas pela operação”.

Primeira etapa

A primeira etapa da ofensiva, na última terça-feira (4), teve como alvo um secretário municipal de Palmares do Sul, um vereador e sua companheira, por apropriação indébita, peculato e associação criminosa. Foram cumpridos na ocasião quatro ordens judiciais de busca em endereços de Palmares do Sul e da cidade vizinha de Mostardas.

Além do delegado Antônio Ractz e dos promotores Rockenbach e Rossi, a ofensiva contou com a participação de seus colegas Alcindo Luz Bastos da Silva Filho e André Dal Molin.

(Marcello Campos)

2024-06-08