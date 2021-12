Política Pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro passa a receber salário de 22 mil reais do partido

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos) intensificou a busca por apoios na disputa de 2022. (Foto: Sérgio Lima/Podemos)

O ex-juiz Sérgio Moro vai receber a partir deste mês de dezembro um salário do Podemos. Recém-filiado ao partido e apontado como nome para concorrer a presidente em 2022, Moro vai receber R$ 22 mil, o que, descontados os impostos, ficará em torno de R$ 15 mil. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Assim que foi anunciado como filiado ao Podemos, Moro tem feito uma série de viagens e encontros políticos mirando construir uma candidatura presidencial no ano que vem. Sempre acompanhado da presidente do partido, Renata Abreu, o ex-juiz já se reuniu com dirigentes do Cidadania, PSL, DEM, Novo e Patriota. Desde a semana passada, o ex-ministro tem se dividido entre reuniões em São Paulo e Brasília e nesta semana faz um giro pelo Brasil para divulgar seu livro. Estão previstas viagens para Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e São Paulo.

Moro está sem emprego desde que deixou a consultoria Alvarez & Marsall para se filiar ao Podemos. O pagamento de salários por partidos políticos a representantes nacionais é comum. De acordo com as prestações de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PT paga ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cerca de R$ 27 mil, o que dá R$ 22 mil em valores líquidos. Ciro Gomes também recebe do PDT um valor mensal na ordem de R$ 27 mil sem os descontos.

Apesar de não ter cargo formal na direção nacional do partido, Moro tem auxiliado a legenda em temas como o combate à corrupção. Ele tem acompanhado de perto a implantação do sistema de compliance do Podemos desde antes de ser filiado.

Jantar

Moro foi centro de jantar na segunda-feira à noite na casa de Luiz Fernando Figueiredo e sua esposa Andrea Lopes. O diretor do Banco Central no governo FHC e sócio fundador da Mauá Capital recebeu 24 empresários e banqueiros como Roberto Setubal, Paulo Galvão, Fabio Barbosa, Milton Goldfarb, Luis Terepins, Luis Stuhlberger, Jair Ribeiro e outros. Estavam lá também a presidente do Podemos Renata Abreu e o coordenador da campanha de Moro, Luis Felipe Cunha. Figueiredo contou à coluna de Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo, que Moro colocou pontos que pretende defender e que foi muito bem avaliado pelos presentes.

Murilo Aragão, da Arko Advice, presente ao encontro, fez um relatório sobre a conversa. O cientista político afirma que Moro criticou o sistema de reeleição no Brasil, se dizendo a favor de uma PEC que proíba esta possibilidade. “Ela precisa ser apresentada e apoiada explicitamente pelo Presidente. Talvez tenha ainda mais apoio caso proíba a reeleição apenas para Presidente da República, e não outros cargos”, afirmou. Na área jurídica, defendeu avanço em temas como o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância.

Sobre o ciclo eleitoral que se inicia, Sérgio Moro afirmou que o objetivo é ser candidato, mas não a qualquer custo. “Caso eu chegue em 2022 melhor posicionado que os demais candidatos de centro, serei candidato. Se outro candidato tiver em melhores condições do que eu, não quero atrapalhar. Apoiarei o melhor posicionado”, afirmou aos presentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

