Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Arthur do Val ao lado de materiais para coquetéis molotov, na Ucrânia Foto: Reprodução/Twitter Arthur do Val ao lado de materiais para coquetéis molotov, na Ucrânia. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos (SP) na manhã deste sábado (05), o deputado estadual e pré-candidato ao governo paulista pelo Podemos, Arthur do Val, conhecido como “Mamãe Falei”, confirmou que são de sua autoria os áudios em que fala que mulheres ucranianas são “fáceis porque são pobres”.

Nos áudios, que circulam nas redes sociais e foram enviados em um grupo de WhatsApp, também há outras declarações consideradas machistas e misóginas. Arthur disse ter viajado à Ucrânia para enviar doações a refugiados após a invasão militar da Rússia.

“Foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro, em um momento de empolgação”, disse o deputado estadual. Ele é membro do MBL (Movimento Brasil Livre).

“Se as pessoas querem me julgar, elas têm o direito. Eu só quero que entendam que são contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão. Outra coisa é o Arthur que já tinha saído [da Ucrânia, após a viagem] e mandou um áudio em grupo privado, para os amigos dele, de forma errada, descabida, não foi na melhor das posturas, é nítido aquilo. Mas, como eu te falei, é um áudio privado”, disse ele.

O Podemos repudiou as declarações. “Gravíssimas e inaceitáveis são as declarações do deputado estadual Arthur do Val, que foram divulgadas na imprensa. Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro país, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra. O Podemos repudia com veemência as declarações e, com base nelas, instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos”, diz nota assinada pela deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu.

Antes, o pré-candidato do partido à Presidência da República, Sérgio Moro, lamentou os áudios e havia pedido um posicionamento rápido da legenda. “Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur do Val divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto. As declarações são incompatíveis com qualquer homem público”, disse o ex-juiz.

O PT entrou com uma representação contra Arthur na Assembleia Legislativa de São Paulo por quebra de decoro parlamentar.

Áudios

“São fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’. É inacreditável a facilidade. Essas ‘minas’ em São Paulo você dá bom dia e ela ia cuspir na sua cara, e aqui são super simpáticas”, disse o deputado nos áudios.

Ele também comparou a fila de refugiadas à de uma balada. “Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’ bonita. A fila das refugiadas, irmão. Imagina uma fila de sei lá, de 200 metros ou mais, só deusa. Sem noção, inacreditável, é um bagulho fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui.”

Em outro trecho, o parlamentar disse: “Passei agora quatro barreiras alfandegárias, duas casinhas para cada país. Eu contei, são 12 policiais deusas. Que você casa e faz tudo que ela quiser. Eu estou mal cara, não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram “minas” que você, se ela cagar, você limpa o c* dela com a língua. Assim que essa guerra passar eu vou voltar para cá”.

