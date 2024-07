Brasil Pré-candidato ao governo do Paraná, o senador Sergio Moro se tornou conselheiro e articulador

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Após ter sido absolvido no processo que pediu sua cassação na Justiça Eleitoral, Moro passou a preparar o terreno para uma candidatura a governador. (Foto: Agência Brasil)

O senador Sergio Moro (União-PR), pré-candidato ao governo do Paraná em 2026, se tornou um conselheiro e articulador para as eleições municipais do seu Estado. Ainda que seja citado como o nome forte do partido, os pedidos de Moro ao União Brasil evidenciam que o parlamentar não se sente contemplado nas negociações políticas feitas pela cúpula local da sigla.

Após ter sido absolvido no processo que pediu sua cassação na Justiça Eleitoral, Moro passou a preparar o terreno para uma candidatura a governador. Nas últimas semanas, o senador pediu à sigla mudanças nos rumos dos diretórios de quatro municípios: Maringá, Londrina, Francisco Beltrão e Araucária. Ele também indicou o nome de candidatos para comandar essas representações do União Brasil.

As divergências com o presidente estadual do partido, o deputado federal Felipe Francischini, são explícitas. Moro tem deixado claro que não foi ouvido pelo dirigente nas definições de algumas cidades. Em documento enviado à cúpula nacional do partido sobre os quadros de Maringá, por exemplo, ele deixou claro o seu descontamento:

“Trata-se de minha terra natal, lá e na região conquistamos a maioria esmagadora dos votos. Por decisão isolada do atual Presidente do UB/PR não nos foi dada qualquer possibilidade de indicar componentes do diretório municipal ou da chapa de vereadores”, escreveu Moro.

Francischini minimiza a disputa e alega que as discordâncias são naturais no período eleitoral. “Agimos afinados. Está tudo normalizado aqui. Alguns pedidos foram aceitos, outros não. Tudo dentro do diálogo interno democrático”, declarou.

Presidente da sigla, Antônio Rueda, por sua vez, afirmou que as intervenções solicitadas por Moro não foram necessárias porque o senador e o deputado entraram em um acordo sobre as definições nas cidades. Em Londrina, por exemplo, Moro teve seu pedido atendido após as queixas serem registradas no mesmo documento. A carta foi endereçado a Rueda, ACM Neto, vice-presidente do partido, e a Davi Alcolumbre, secretário-geral.

“O diretório está sob o comando do vereador Jairo Tanura, que afirma-se candidato a prefeito, mas que sequer é colocado nas pesquisas. Precisamos recompor o diretório anterior em vista dos compromissos por mim assumidos. Buscaremos viabilizar a candidatura a prefeito ou, caso não seja mais viável, uma composição que atenda aos interesses de todos os filiados do UB e não de apenas um grupo”, registrou Moro.

Aliança

Procurado, Jairo, que saiu do comando do diretório de Londrina após articulação de Moro, evitou comentar sobre o assunto, mas declarou que não é mais pré-candidato a prefeito. A legenda agora se encaminha para apoiar Tiago Amaral (PSD), candidato do governador Ratinho Júnior (PSD). A deputada federal Luisa Canziani, presidente do PSD em Londrina, diz que a aliança entre os dois partidos está fechada.

Em Maringá, Moro não conseguiu emplacar o candidato de sua preferência. Ele reclamou que o deputado estadual Do Carmo “não conseguiu viabilizar até o momento uma candidatura competitiva para prefeito” e disse que preferia que o partido lançasse o ex-deputado estadual Doutor Batista, o que não foi atendido pela legenda, que manteve a candidatura de Do Carmo, cuja convenção já foi realizada.

O União Brasil busca uma aliança com o PSD no estado e tem o objetivo de fechar um acordo com o governador para que ele apoie Moro como seu candidato à sucessão. A intenção de Moro de disputar o governo do Paraná tem o apoio da cúpula nacional do União Brasil. Além de Rueda, o senador Davi Alcolumbre, secretário-geral da legenda, já sinalizou favoravelmente ao correligionário.

Em junho, o ex-presidente do Senado encontrou com Moro no Salão Azul da Casa Legislativa e disse alto para quem ao redor quisesse ouvir que seria cabo eleitoral para eleger o ex-juiz como governador. Rueda afirma que a influência de Moro é “sempre muito forte”. Ele foi ouvido, por exemplo, antes de o partido decidir manter a pré-candidatura de Ney Leprevost para a prefeitura de Curitiba, apesar do forte assédio da campanha de Eduardo Pimentel (PSD) por uma aliança.

Mesmo que a legenda tenha encaminhado algumas definições no estado, pré-candidatos de outros partidos ainda não desistiram de convencer o União Brasil a recuar de ter candidatura própria. As informações são do O Globo.

