O litro do etanol hidratado também subiu: passou de R$ 3,70 para R$ 3,79, um avanço de 2,43%. Essa é a sexta alta seguida no preço do combustível, após cinco meses de queda.

Já o diesel teve a segunda semana seguida de alta. O preço médio do litro subiu de R$ 6,58 para R$ 6,59, um aumento de 0,15%.

As altas nos preços da gasolina e do diesel vendidos aos consumidores acontecem apesar de os combustíveis comercializados pela Petrobras às distribuidoras não sofrerem aumento desde junho. A gasolina tem aumentado por conta do preço do etanol anidro – adicionado à gasolina comum – e do repasse do aumento no barril de petróleo pelos agentes privados que atuam no mercado como refinadores e importadores.