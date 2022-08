Sendo assim, ainda é possível mais reduções no preço do derivado do petróleo a fim de equilibrar os preços com o cenário global.

As constantes reduções no preço da gasolina ocorrem em meio a medidas adotadas pelo governo e a paridade internacional do petróleo, que têm diminuído com a desaceleração econômica da China e o conflito na Ucrânia.

Em junho, o Governo Federal instituiu uma legislação que fixa o teto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos) entre 18% e 17% sobre os combustíveis e outros setores. Com isso, os preços do etanol e da gasolina vem apresentando queda.

A mesma lei também cortou os tributos federais sobre o combustível, que representavam cerca de 10% na composição do preço nas bombas.

O preço do petróleo Brent caiu 5% após a China divulgar os dados sobre a economia. Como a Petrobras usa como base a cotação do mercado mundial, o valor da gasolina voltou a cair. A queda do insumo já chegou a 20% no mundo.