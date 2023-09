Economia Preço da gasolina fica estável no Brasil, etanol cai e diesel sobe

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Gasolina está valendo em média 6,015 reais por litro nos postos, pressionado por uma maior concorrência do etanol hidratado. (Foto: Reprodução)

O preço da gasolina no Brasil ficou praticamente estável na semana de 4 a 10 de setembro, a 6,015 reais por litro em média nos postos, pressionado por uma maior concorrência do etanol hidratado, que registrou nova queda semanal e vem ampliando a competitividade ante o combustível fóssil, segundo pesquisa da ValeCard divulgada nessa segunda-feira (11).

“A relativa estabilidade dos preços da gasolina na semana passada se deve à concorrência do etanol, que se mostra mais vantajoso em diversas regiões do país”, disse Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade que calcula os preços com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados no Brasil.

O preço do etanol hidratado apresentou uma queda de 1,19% no mesmo período, com valor médio de 3,751 reais por litro.

“Após registrar uma variação positiva de 0,18% na semana anterior, o etanol voltou a cair no varejo, um sinal de acomodação de preços em um cenário de crescimento da produção agrícola”, afirmou Rodrigues, citando uma grande safra de cana e de milho, matérias-primas do biocombustível.

O preço do diesel nos postos de combustíveis apresentou um aumento de 0,65% no período, para 6,360 reais por litro em média.

“Após registrar uma variação positiva de 10% em agosto, o preço do diesel deverá seguir em alta em setembro, pois ainda há espaço para novos repasses para o consumidor do reajuste promovido pela Petrobras em 15 de agosto, quando o litro do combustível para as distribuidoras aumentou em 25,08%”, disse o especialista da ValeCard.

Além disso, ele lembrou que a cotação do petróleo no mercado internacional está crescente e configura outro fator de pressão nos preços do diesel, o que pode motivar novos reajustes da petroleira.

Impostos

No fim de junho, o governo federal também elevou tributos federais sobre gasolina e etanol. O aumento na tributação foi, na prática, de R$ 0,34 por litro para a gasolina e de R$ 0,22 por litro de etanol, segundo informações da Abicom.

Passou a valer em 1º de junho a alteração no formato de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a gasolina nos estados brasileiros.

A mudança estabeleceu a cobrança do tributo estadual com uma alíquota fixa (em reais) de R$ 1,22 por litro. O valor é válido para todos os Estados.

Política de preços

No dia 16 de maio, a Petrobras anunciou uma mudança na sua política de preços. Desde então, a estatal não obedece mais à política de paridade internacional (PPI), que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior.

Agora, a empresa levará dois pontos como referência para a determinação dos seus preços:

* o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação;

* o valor marginal para a Petrobras.

