Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

O litro do combustível comercializado no País é de R$ 7,219 (ou US$ 1,552). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O litro do combustível comercializado no País é de R$ 7,219 (ou US$ 1,552). (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A gasolina vendida no Brasil está entre as 53 mais caras de todo o mundo. De acordo com pesquisa feita pela Global Petrol Prices entre 170 nações, o litro do combustível comercializado no País é de R$ 7,219 (ou US$ 1,552).

O valor coloca o Brasil 16% acima da média mundial, cujo litro sai a R$ 6,22 (ou US$ 1,34). O líder do ranking é Hong Kong, onde a gasolina custa impressionantes R$ 13,370 por litro (US$ 2,874).

Já a gasolina mais barata é encontrada na vizinha Venezuela, onde o litro custa apenas alguns centavos (R$ 0,116). Em dólar, o litro sai a US$ 0,025.

Neste ano, o preço da gasolina subiu de R$ 6,670 para R$ 7,219, na semana passada, acumulando avanço de 8,2%, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Porém, diz a própria ANP, o litro chega a custar até R$ 8,49 nos postos do Brasil.

Com o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, cujo barril chegou a encostar nos US$ 130 por conta da guerra na Ucrânia, e do dólar, a Petrobras promoveu dois reajustes nos preços da gasolina nas refinarias neste ano. O aumento chega a quase 25% desde janeiro.

Com os reajustes, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o então presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. No início deste mês, foi eleito José Mauro Ferreira Coelho, ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), após uma série de polêmicas envolvendo a troca no comando da estatal com a desistência de Adriano Pires por suposto conflito de interesse.

Dez países onde a gasolina é mais cara

Preços em Real por litro (R$/litro)

Hong Kong – 13,370

Rep. Centro-Africana – 11,490

Mônaco – 11,350

Noruega – 11,255

Zimbabué – 10,946

Finlândia – 10,743

Islândia – 10,548

Países Baixos – 10,462

Grécia – 10,307

Israel – 10,281

53) BRASIL 7,219

Dez menores

Cazaquistão – 2,114

Turquemenistão – 1,992

Nigéria – 1,913

Angola – 1,776

Kuwait – 1,600

Argélia – 1,489

Síria – 1,468

Irã – 0,239

Líbia – 0,148

Venezuela – 0,116

Média global: 6,22.

