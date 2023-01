Geral Preço da gasolina sobe 1,89% na primeira quinzena de janeiro

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

A alta dos preços da gasolina nos primeiros quinze dias do ano foi registrada após uma queda de 1,60% ocorrida em dezembro. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou na primeira quinzena de janeiro de 2023 aumento de 1,89% em comparação com dezembro de 2022, com valor médio de R$ 5,264. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas entre os dias 1º e 15 de janeiro em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os Estados do Brasil.

“Após aumento registrado nos primeiros dias de 2023, devido às incertezas sobre uma nova política de preços da Petrobras e sobre os impostos federais que incidem sobre os combustíveis, na segunda semana do ano já observamos uma reacomodação dos preços, refletindo a queda nos preços internacionais do petróleo e também do etanol anidro, que é usado na composição da gasolina vendida nos postos”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e responsável pela área de mobilidade na ValeCard.

A alta dos preços da gasolina nos primeiros quinze dias do ano foi registrada após uma queda de 1,60% ocorrida em dezembro, por sua vez precedida de aumento em novembro e redução nos quatro meses anteriores. Entre junho e setembro de 2022 a Petrobras reduziu quatro vezes seguidas o valor da gasolina para as distribuidoras. Além disso, o ciclo de queda dos preços dos combustíveis foi alimentado pela limitação do ICMS sobre esses produtos nos estados, instituída pela Lei Complementar 194/22, de 24 de junho.

Ceará lidera alta

Os dados da primeira quinzena de janeiro de 2023 mostram que os estados brasileiros que registraram maior alta do preço da gasolina foram Ceará (6,75%), Bahia (6,41%) e Amapá (5,99%). Por outro lado, seis estados apresentaram queda de preços: Acre (-4,18%), Rondônia (-1,37%), Pernambuco (-1,00%), Maranhão (-0,98%), Paraná (-0,67%) e Paraíba (-0,20%).

Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado em Roraima, a R$ 6,181; já o menor valor médio foi de R$ 4,987, na Paraíba.

Menor preço

Entre as capitais, o valor médio do combustível nos primeiros quinze dias de 2023 foi de R$ 5,184, o que representa um aumento de 1,85% em relação a dezembro de 2022. Campo Grande (R$ 4,850), João Pessoa (R$ 4,933) e Cuiabá (R$ 4,949) foram as capitais com preços mais baixos na quinzena. Já os maiores valores médios foram encontrados em Fortaleza (R$ 5,837), Belém (R$ 5,667) e Boa Vista (R$ 6,196).

Etanol sobe 2,93%

Na primeira quinzena de janeiro de 2023, o preço médio do etanol no País foi de R$ 4,017, o que representa um aumento de 2,93% em relação ao mês anterior, quando o valor médio era de R$ 3,090.

Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol compense financeiramente em relação ao uso da gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.

Considerando essa metodologia, na primeira quinzena de janeiro valeu a pena abastecer com etanol apenas em Mato Grosso, no qual o valor do etanol equivaleu a 70% do preço da gasolina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

