Economia Preço da passagem aérea para voos domésticos tem alta média de 8% em 2019

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Ano foi marcado por suspensão das atividades da Avianca, que reduziu o número de assentos disponíveis e pressionou preço das passagens Foto: Reprodução Ano foi marcado por suspensão das atividades da Avianca, que reduziu o número de assentos disponíveis e pressionou preço das passagens (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O preço das passagens aéreas em voos domésticos (dentro do País) registrou alta média de 8% em 2019, de acordo com dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O ano de 2019 foi marcado pela suspensão das atividades da Avianca, que na época era uma das quatro maiores empresas aéreas do país. A empresa enfrenta um processo de recuperação judicial. A saída da Avianca do mercado brasileiro reduziu, num primeiro momento, o número de voos disponíveis, o que gerou pressão sobre o preço das passagens.

No final de maio do ano passado, a crise da Avianca levou a Anac a suspender as operações da empresa no país. De acordo com dados da Anac, apenas naquele mês o preço das passagens para voos domésticos tiveram alta de 31,2%, na comparação com o mesmo mês de 2018. Em junho, nova alta, de 34,6%.

Os dados da agência apontam ainda que o preço médio das passagens para voos domésticos voltou a registra queda no fim de 2019. Em novembro, a redução foi de 7,4%, na comparação com o mesmo mês de 2018. Em dezembro, a queda foi de 5,7%.

No último trimestre de 2019, a queda acumulada é de 2,2%, também quando comparado ao mesmo período de 2018. O SAC (Secretário de Aviação Civil), Ronei Glanzmann, avaliou que a queda no preço das passagens no final do ano passado indicam que a crise no setor aéreo brasileiro provocada pela fim das atividades da Avianca ficou no passado.

“O governo entende que a crise causada por uma grande empresa do setor, que foi a Avianca, já foi superada e agora a gente começa a buscar a redução de novos patamares de tarifas”, disse Glanzmann. “Além disso, o dado de dezembro vindo negativo, confirma a tendência de recuperação. A gente retoma os patamares tarifários de antes da crise da Avianca”, afirmou ele.

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário