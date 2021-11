Economia Preço de passagem aérea dispara e brasileiros trocam avião por ônibus

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

A alta é de mais de 60% no preço das passagens aéreas. (Foto: Reprodução)

A procura pelas viagens de ônibus Brasil afora está crescendo, diante da alta de mais de 60% do preço das passagens aéreas e à retomada da economia com o avanço da vacinação contra a Covid-19. De acordo com projeções da Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros), a expectativa é que até dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários, mais que os 2,7 milhões comercializados em 2019, antes da pandemia.

Segundo as empresas, a demanda tem sido influenciada sobretudo pelo turismo interno, pois vários países ainda mantêm restrições.

Para a Abrati, o feriado de 12 de outubro comprovou a maior procura nas viagens de ônibus no país: o número de embarques aumentou 30% em relação ao Sete de Setembro. As regiões Norte e Nordeste, diz Letícia Pineschi, diretora e conselheira da Abrati, já ultrapassaram o período pré-pandemia:

“O resto do país vai chegar ao patamar de 2019 no início de dezembro. Há uma tendência de troca do avião pelo ônibus por conta dos preços altos das passagens. No setor rodoviário, as empresas estão segurando grande parte dos custos, como os preços do diesel e do pneu. Apesar do aumento no número da venda de passagens, as receitas das empresas ainda não vão se recuperar neste ano.”

No entanto, a maior procura deve fazer com que os preços das passagens aumente, avaliam especialsitas.

Querosene de aviação

O preço do querosene de aviação (QAV), que no segundo trimestre deste ano registrou alta de 91,7% em relação a igual período de 2020, acumula aumento de 47,7% de 4 de janeiro a 25 de outubro, revela um levantamento feito pela Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), com os dados mais recentes disponíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esse resultado supera o de combustíveis que têm surgido constantemente como um dos principais responsáveis pelo aumento da inflação brasileira, como a gasolina e o gás de cozinha (GLP).

A escalada do preço do QAV neste ano supera em 4,2 pontos percentuais a variação de 43,5% registrada pela gasolina no mesmo período. Já em comparação com o gás de cozinha, que apresenta aumento de 36,1% de janeiro a outubro, o valor do litro do QAV ficou 11,6 pontos percentuais acima.

“Esses dados mostram como a aviação comercial brasileira é impactada pelos custos no Brasil. Além da alta do QAV, que é o item de maior ineficiência econômica das empresas aéreas, ainda temos o desafio dos sucessivos recordes da cotação do dólar em relação ao real, pois mais de 50% dos custos das companhias são dolarizados”, afirma o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz. As informações são do jornal O Globo e da Abear.

