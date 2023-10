Economia Preço do arroz sobe 16% este ano; patamar de preços não era observado desde o auge da pandemia

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Pacote de 5kg já está custando quase R$ 30, valor que não era praticado desde a pandemia Foto: Divulgação Pacote de 5kg já está custando quase R$ 30, valor que não era praticado desde a pandemia (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um estudo conduzido pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados) revelou um significativo aumento no custo do arroz neste ano. O pacote de 5kg agora atinge a marca de R$ 30, um patamar de preços não observado desde o auge da pandemia.

A elevação do preço de um dos elementos essenciais na alimentação dos brasileiros ultrapassou 16% nos últimos 12 meses. Essa tendência já está refletida nas prateleiras, como observado em um mercado de Goiânia (GO), onde as vendas diminuíram entre 30% a 40% nas últimas duas semanas, de acordo com a gerência do estabelecimento.

Essa tendência pode ser observada em âmbito nacional, como indicado pela pesquisa da Abras. Os fatores responsáveis pelo aumento de preços, destacam-se a redução das exportações e o período de entressafra.

Outro fator que contribuiu para os preços elevados, conforme o levantamento, foram as chuvas e ciclones que afetaram o Rio Grande do Sul nos últimos meses. O Estado é o principal produtor de arroz no País, e os temporais prejudicaram a colheita e atrasaram o plantio da próxima safra.

De acordo com o Instituto Rio-Grandense do Arroz, dos 902 mil hectares planejados para o cultivo de arroz no estado este ano, aproximadamente a metade (492 mil hectares) já foi plantada. O tempo seco é necessário para o plantio e o manejo do arroz. O atraso pode prejudicar o desenvolvimento da planta e comprometer a próxima safra.

2023-10-30