Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Enquanto o preço do aparelho subiu 60% no mercado americano entre 2008 e 2022, por aqui ele disparou 171%. (Foto: Apple/Divulgação)

Desde a primeira versão vendida no Brasil, em 2008, o preço do iPhone subiu 171% por aqui. Há 14 anos, o iPhone 3G custava R$ 2,8 mil, enquanto o novo iPhone 14 hoje sai por R$ 7,6 mil. O aumento do preço no País é acima do observado nos Estados Unidos, país-sede da Apple. Lá, o salto de preço foi de 60%, indo de US$ 500 para US$ 800 na versão mais simples do iPhone 14. A análise foi feita por Tatiana Nogueira, economista da XP.

No período analisado, que vai de 2008 a 2022, o preço dos semicondutores usados no smartphone caiu 23%. Com a crise global de escassez desses componentes, a tendência de queda se reverteu. “O impacto para a Apple foi elevado: expansão de até 25% no gasto com matéria-prima”, diz Nogueira. O nível de preço dos semicondutores em 2021 e 2022 chegou ao maior patamar em cinco anos.

No Brasil, o câmbio teve grande peso no aumento de preços do iPhone. No período, o dólar foi de R$ 1,73 para R$ 5,25, na análise da XP. Como os insumos do aparelho são importados, o custo aumenta com a desvalorização do real frente ao dólar. “A estabilidade no preço de venda oficial observada entre 2010 e 2016 não foi suficiente para evitar a variação positiva para o consumidor brasileiro, que teve o seu poder de compra em dólares deteriorado no período”, afirma a economista.

Além dos custos de mão de obra, majoritariamente terceirizados pela Apple, os impostos também ajudam a explicar o preço do iPhone para o consumidor brasileiro.

Os três impostos que incidem sobre o celular da Apple são o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o PIS/Cofins e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O IPI é de 14,87%, enquanto o PIS/Cofins é de 8,37% e o ICMS varia conforme o Estado, mas, em média, é de 17%.

No caso da compra do iPhone nos Estados Unidos, em versões com preços abaixo de US$ 1.000, há isenção de taxa alfandegária para um produto por pessoa, desde que para uso particular. Nos EUA, o imposto pago é de 4% a 10,25%. Porém, há o IOF cobrado pela conversão do real para o dólar, que pode chegar a 6,38%.

Em 2022, a Apple optou por não aumentar os preços dos novos iPhones 14 em relação ao que cobrava pelo iPhone 13 à época do lançamento. No período, a inflação acumulada nos últimos 12 meses (até julho) foi de 10,07%. A versão mais cara do produto é chamada iPhone 14 Pro Max e tem 1TB de espaço na memória. O preço máximo é o mesmo do antecessor: R$ 15,5 mil.

