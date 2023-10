As preocupações diante do conflito entre Hamas e Israel têm feito o preço do petróleo avançar. Nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o assunto e descartou o risco de desabastecimento de combustíveis no Brasil por causa do aumento de preços.

O petróleo do tipo Brent – usado como referência no mercado – estava sendo negociado acima de US$ 92 nesta quinta, uma alta de cerca de 9% desde o início da guerra no Oriente Médio.