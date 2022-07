Brasil Preço médio da gasolina cai R$ 0,90 no País em três semanas

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Dados fazem parte de levantamento feito pela ANP. Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O valor médio da gasolina nas últimas três semanas caiu R$ 0,90 no País, invertendo a tendência de alta que vinha se verificando desde o início do ano. O Estado com menor valor médio do litro da gasolina comum, na última semana é o Amapá, a R$ 5,54. Já o Estado com maior valor médio é o Piauí, com R$ 7,25.

Os dados fazem parte do levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), publicado em sua página na internet. O litro de gasolina mais barato encontrado pela agência, na semana entre 3 e 9 de julho, foi de R$ 5,22, no Amapá, na capital Macapá. O litro de gasolina mais caro no período pesquisado foi de R$ 8,52, no Ceará, na cidade de Crateús.

No Estado de São Paulo, o maior valor do litro de gasolina encontrado foi na cidade de Barueri, a 7,99. O preço mais baixo foi na cidade de Matão e na capital São Paulo, a R$ 5,38. No Rio de Janeiro, a gasolina mais cara é vendida nos municípios de Maricá e São Francisco de Itabapoana, a R$ 7,99. Já o litro mais barato é comercializado também em Maricá, a R$ 5,69. As discrepâncias mostram a importância de se pesquisar, pois os preços variam muito em uma mesma cidade.

No Distrito Federal, o preço mínimo da gasolina é de R$ 5,79. O máximo, é de R$ 6,59. Ambos são praticados na capital Brasília. Preços ainda menores ou maiores podem ser encontrados pelo País, em postos que não fizeram parte da pesquisa da ANP.

