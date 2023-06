Brasil Preço médio da gasolina nos postos cai 0,9% na virada de maio para junho, diz Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Na semana imediatamente anterior, a gasolina havia custado R$ 5,26 por litro na média das bombas Foto: Divulgação/Agência Brasil Na semana imediatamente anterior, a gasolina havia custado R$ 5,26 por litro na média das bombas. (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

O preço da gasolina nos postos de combustíveis do país caiu em média 0,9% para R$ 5,21 por litro, entre os dias 28 de maio e 3 de junho, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na semana imediatamente anterior, a gasolina havia custado R$ 5,26 por litro na média das bombas.

A queda no preço final ao consumidor ainda reflete as reduções praticadas pela Petrobras nos preços de refinaria em meados de maio.

Esta é a terceira semana de queda nos preços da gasolina nos postos devido à redução da Petrobras em suas refinarias. No dia 17 de maio, a estatal baixou o preço do combustível em 12,6% ou R$ 0,40 por litro.

A redução veio dias após o anúncio de mudança em sua política de preços, mas tinha lastro técnico em função da queda nas cotações internacionais do petróleo e derivados em semanas anteriores.

Nas últimas semanas, o alívio na gasolina também tem sido alimentado pela queda nos preços do etanol anidro, que compõe 27% da mistura da gasolina comum vendida nos postos.

Segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura da USP (Cepea/Esalq-USP), o preço do etanol anidro nas usinas paulistas já caiu 12,8% nas últimas quatro semanas.

O preço do diesel S10 também caiu essa semana para R$ 5,16 por litro ante R$ 5,24 na semana passada, redução de 1,5% apurada pela ANP.

O movimento também tem a ver com o rescaldo da redução da Petrobras, de 12,7% ou R$ 0,44 por litro, também a partir de 17 de maio.

Completa a lista dos combustíveis com preço em queda o gás liquefeito de petróleo (GLP) ou gás de cozinha, amplamente consumido pelas camadas mais pobres da população.

O preço do botijão de 13 quilos de GLP caiu 1,38% esta semana, para R$ 104,37 ante R$ 105,84 na semana anterior, segundo a ANP.

ICMS fixo

A volta da cobrança do ICMS com alíquota fixa de R$ 1,22 por litro ainda não foi sentido no preço médio nacional, o que deve acontecer no próximo levantamento da ANP, ao fim da semana que vem.

De acordo com dados da Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), Rio Grande do Sul e Goiás são os Estados mais afetados pelo ICMS fixo, com um aumento de R$ 0,29 no preço do litro da gasolina.

Somente Amazonas, Alagoas e Piauí, que tinham a alíquota de ICMS superior a R$ 1,22, apresentaram redução no valor do combustível. A maior queda ocorreu no Piauí, com R$ 0,12 de redução por litro de gasolina.

O repasse integral do valor da elevação do imposto aos consumidores finais depende dos donos dos postos de combustíveis.

