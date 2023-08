Economia Preço médio da gasolina sobe para R$ 5,65 nos postos em semana de ajustes da Petrobras

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Estatal elevou o diesel em R$ 0,78 e a gasolina em R$ 0,41. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A gasolina teve alta de 2,2%, com preço médio de R$ 5,65 por litro, na semana de 13 a 19 de agosto, segundo levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio do litro do diesel disparou 8,3% nos postos de abastecimento, para R$ 5,50. A alta reflete parte do aumento de preços da Petrobras no dia 16, que reajustou o combustível em 28,5%.

Até o Gás Natural Liquefeito (GLP) teve ligeira alta na semana, comparada com a semana anterior, com o preço médio do botijão de 13 quilos (gás de cozinha) subindo 0,2%, com preço médio de R$ 101,21.

A Petrobras elevou o diesel em R$ 0,78 e a gasolina em R$ 0,41 na quarta-feira, 16, nas suas refinarias. Com o aumento, a estatal reduziu a defasagem em relação ao mercado internacional, que se encontrava em patamares altos nas últimas semanas.

No fechamento de quinta-feira, a diferença dos preços praticados nas refinarias da Petrobras era de 11% para os dois combustíveis. Antes do aumento, a defasagem era de 27% para a gasolina e de 28% para o diesel.

Etanol

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 Estados e no Distrito Federal, subiram em outros 12 e ficaram estáveis em dois nesta semana, segundo o levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,56% na semana em relação à anterior, de R$ 3,59 para R$ 3,61 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média subiu 0,88% na semana, de R$ 3,40 para R$ 3,43. A maior queda, de 9,83%, foi registrada no Amapá, onde o litro passou de R$ 5,39 para R$ 4,86 na semana. A maior alta porcentual na semana ocorreu em Goiás, onde o litro do etanol, que custava em média R$ 3,42, passou a custar R$ 3,58 (+4,68%).

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,78 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,39, foi registrado em Rondônia. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,25, foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado em Rondônia, com R$ 5,04 o litro.

Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País caiu 4,24%, de R$ 3,77 para R$ 3,61 o litro. O único Estado a registrar alta porcentual no período foi o Ceará, com 0,42% de aumento no período. A maior queda no mês foi observada no Amapá, de 7,60%.

