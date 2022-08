Brasil Preço médio do etanol recua 5,07% após queda em 18 estados e no DF

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pesquisa foi feita em postos de combustíveis de todo o país. O preço máximo de R$ 6,290 o litro foi registrado em um posto do Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução Pesquisa foi feita em postos de combustíveis de todo o país. O preço máximo de R$ 6,290 o litro foi registrado em um posto do Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O etanol hidratado ficou em média 5,07% mais barato no país na última semana em relação à semana anterior. Os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilados pelo AE-Taxas mostram que o preço do produto caiu de R$ 4,930 para R$ 4,680 o litro.

A pesquisa feita em postos de combustíveis de todo o país revela que em São Paulo, maior estado produtor, a queda foi de 4,13%, de R$ 5,080 para R$ 4,870 o litro. O maior recuo percentual foi de 12,44% e ocorreu no Paraná, onde o etanol passou de R$ 4,020 para R$ 3,520 o litro em apenas uma semana.

Já o preço mínimo encontrado foi de R$ 3,37 o litro, no estado de Sergipe. Na outra ponta, o preço máximo de R$ 6,290 o litro foi registrado em um posto do Rio Grande do Sul. Minas Gerais tem o menor preço médio estadual para o biocumbustível, de R$ 3,52 o litro; enquanto Roraima tem o maior, de R$ 5,54.

Apensas no Amazonas e em Goiás, não houve mudança nas cotações. O levantamento não ocorreu no Amapá. Na comparação mensal, o preço médio do etanol teve alta de 6,12%. No período, Estado onde o valor mais caiu foi no Pará, onde o recuo chegou a 39,93%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil