Brasil Preço médio do litro da gasolina cai R$ 0,20 nos postos de combustíveis, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A pesquisa é referente a semana de 21 a 27 de maio. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O preço médio do litro da gasolina caiu, em média, R$ 0,20 nos postos de combustíveis na segunda semana após o ajuste de preços da Petrobras às refinarias. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa é referente a semana de 21 a 27 de maio.

Confira mais abaixo, qual a opção mais vantajosa na hora de abastecer.

– Gasolina: O combustível foi comercializado, em média, a R$ 5,26 o litro. O valor representa um recuo de 3,66% frente aos R$ 5,46 da semana anterior, segundo os dados da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,00.

– Etanol: O preço médio do etanol, por sua vez, caiu para R$ 3,84 na última semana. O recuo foi de 3,75% em relação aos R$ 3,99 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,29.

– Diesel: Já o litro do diesel caiu pela 16ª semana seguida: foi de R$ 5,39 para R$ 5,17. A queda no preço do combustível foi de 4,08%. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 7,39.

Como funciona o cálculo

O cálculo médio é feito a partir do preço e do rendimento de cada combustível. Com a oscilação dos valores da gasolina e do etanol nos postos, a opção mais vantajosa pode variar.

Segundo especialistas, o etanol vale mais a pena quando está custando até 70% do preço da gasolina.

Redução nos combustíveis

A Petrobras anunciou, no dia 16 de maio, nova redução no preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. A medida passou a valer no dia seguinte, mas leva um tempo até que os reflexos sejam percebidos, de fato, nos postos.

Vale lembrar que os preços praticados pelos postos de combustíveis também levam em conta, além dos impostos, o lucro das distribuidoras e de revendedoras.

– A redução no preço da gasolina pela Petrobras foi de R$ 0,40 por litro, queda de 12,6%.

– A redução no preço do diesel pela estatal foi de R$ 0,44 por litro, queda de 12,8%.

Com esses reajustes, os dois combustíveis passaram a ter o menor valor nas refinarias desde agosto de 2021.

Também no dia 16, a Petrobras anunciou uma mudança na sua política de preços. Desde então, a estatal não obedece mais à política de paridade internacional (PPI), que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior.

Agora, a empresa levará dois pontos como referência para a determinação dos seus preços:

– o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação;

– o valor marginal para a Petrobras.

Os resultados contabilizados pela ANP também foram divulgados mais de dois meses após a retomada de impostos federais sobre gasolina e etanol — medida que passou a valer em 1º de março.

Até então, o último reajuste anunciado pela Petrobras no preço do diesel às distribuidoras havia sido no dia 28 de abril. O valor passou de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro, uma queda de R$ 0,38 ou 9,9%, a partir do dia seguinte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/preco-medio-do-litro-da-gasolina-cai-r-020-nos-postos-de-combustiveis-segundo-a-agencia-nacional-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/

Preço médio do litro da gasolina cai R$ 0,20 nos postos de combustíveis, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

2023-05-27