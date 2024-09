Tecnologia Preços de streaming no Brasil sobem até 70%; veja lista de novos preços

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+ e outras passaram por reformulações em 2024, e os serviços tiveram aumento no valor mensal. (Foto: Reprodução)

Cerca de 31,1 milhões de brasileiros tiveram acesso a serviços pagos de streaming de vídeo em 2023, de acordo com dados do IBGE. Apesar do número ser semelhante ao resultado de 2022, houve uma queda entre os dois períodos: em termos percentuais, a presença de streamings nos domicílios caiu de 43,4% para 42,1%.

A queda pode ser explicada pelo aumento no valor das assinaturas e pelas restrições impostas aos usuários, como taxas para o compartilhamento de telas. Entre 2023 e 2024, a elevação nos preços chegou a mais de 70%, considerando reajustes de preços de planos e reestruturações, como nos casos do Max (antiga HBO) e do Disney+ (que incorporou o Star+).

Somente neste ano, as principais plataformas — Netflix, Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Paramount+ e Globoplay — aumentaram significativamente suas tarifas.

— Confira o que mudou:

Netflix

A empresa americana reajustou os valores em maio, ficando assim:

* Assinatura Padrão com anúncios: de R$ 18,90 para R$ 20,90 por mês, aumento de 10%.

* Assinatura Padrão sem anúncios: de R$ 39,90 para R$ 44,90 por mês, aumento de 12%.

* Assinatura Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90 por mês, aumento de 7%.

* Taxa por usuário adicional: R$ 12,90 por mês.

Prime Video

O streaming da Amazon teve um reajuste de preços em março deste ano, ficando assim:

* Assinatura com três telas simultâneas, acesso ao Amazon Music, Prime Reading e entrega gratuita em compras na Amazon: de R$ 14,90 para R$ 19,90 por mês, aumento de 33,5%.

Disney+

A plataforma incorporou os conteúdos do Star+ e os planos foram ajustados em junho:

* Assinatura Padrão, com duas telas simultâneas e downloads em até 10 dispositivos: passou de R$ 33,90 para R$ 43,90, alta de quase 30%.

* Assinatura Premium, com áudio Dolby Atmos e quatro telas simultâneas: R$ 62,90 por mês (nova).

Max

Quando o streaming HBO Max chegou ao Brasil, em 2022, a assinatura oferecia uma oferta inicial com 50% de desconto vitalício, custando mensalmente R$ 34,90 — valor sem o desconto aplicado. Neste ano, a marca passou por uma reformulação, alterando o nome da plataforma e as opções de planos disponíveis ao consumidor. Veja:

* Assinatura básica com anúncios e duas telas simultâneas: saiu de R$ 17,45 no plano promocional para 29,90 por mês, aumento de cerca de 71%;

* Assinatura Standard sem anúncios, com duas telas simultâneas e 30 downloads: R$ 39,30 por mês (nova);

* Assinatura Platinum, com quatro telas simultâneas e 100 downloads: R$ 55,90 por mês (nova).

Apple TV

A Apple foi uma das primeiras a fazer o reajuste de preços, em outubro de 2023. A empresa subiu o valor de seu plano principal. Veja:

* Assinatura com 6 telas simultâneas e opções de download: de R$ 14,90 para R$ 21,90, aumento de 47%.

Paramount+

Após aumentar os valores nos EUA, o streaming reajustou em julho os preços de seus planos mais baratos disponíveis no Brasil. As mudanças passam a valer a partir de 10 de setembro para novos assinantes. Para clientes existentes, os novos valores passam a valer em 10 de outubro. Veja:

* Plano básico, com uma tela simultânea: de R$ 14,90 por mês para R$ 18,90 por mês, alta de quase 27%;

* Plano padrão, com duas telas simultâneas: de R$ 19,90 por mês para R$ 27,90 por mês, alta de cerca de 40%.

* Plano premium: R$ 34,90 por mês (sem alterações, por enquanto).

Globoplay

Considerando o plano apenas com o conteúdo de Globoplay, os preços foram reajustados em janeiro deste ano:

* Assinatura com quatro canais ao vivo e cinco telas simultâneas: de R$ 24,90 para R$ 27,90 por mês, aumento de 12%.

* Vale lembrar que a Globo oferece uma série de parcerias via Globoplay, com combos que incluem Premiere, Combate, Telecine, FlaTV+ e Cartola.

